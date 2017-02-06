NEC запускает в Европе платформу Solutions Zone

Компания NEC Display Solutions представила NEC Solutions Zone — бесплатный информационный и сетевой веб-инструмент для конечных пользователей, дистрибьюторов, эко-партнеров и реселлеров. Данная платформа предназначена как для партнеров, бизнес которых охватывает несколько европейских стран, так и для локальных партнеров и поставщиков, сообщили CNews в NEC Display Solutions. Позволяя всесторонне проанализировать и получить представление о широком спектре вариантов и сценариев инсталляции, она позволяет пользователям больше узнать о дополнительных услугах, предоставляемых партнерской экосистемой NEC.

Платформа NEC Solutions Zone рассчитана на поддержку различных вертикальных рынков — от авиационной промышленности, транспорта, кинематографической отрасли, корпоративных офисов и медиа в общественных местах (Digital out-of-Home, DooH) до образования, здравоохранения, розничной торговли и многих других. Это дает поставщикам периферии возможность продемонстрировать свои продукты, решения и услуги, предоставляя конечным пользователям и заказчикам возможности выбора из широкого спектра предложений.

Если говорить о применении дисплеев, то у заказчиков на различных вертикальных рынках нередко возникают свои специфические требования, выходящие за рамки собственно оборудования и технологии отображения. Для большинства применений нужны многочисленные дополнительные продукты, такие как медиаплееры, прикладное программное обеспечение, колонки, стенды, монтажные приспособления, держатели и крепления для дисплеев и проекторов в местах их предполагаемого использования. Благодаря NEC Solutions Zone пользователи платформы могут выбирать решения из числа проверенных комбинаций дополнительных продуктов для дисплейных технологий NEC и строить свои собственные решения.

«Специалисты NEC работают в постоянном контакте с конечными пользователями, системными интеграторами, независимыми производителями периферийного оборудования и сервис-партнерами для создания масштабируемых и готовых к будущим приложениям дисплейных решений. Прислушиваясь к их пожеланиям, мы создали платформу, которая расширяет возможности выбора решений, совместимых с дисплейными технологиями NEC, на различных вертикальных рынках, — рассказал Андреас Брюкнер (Andreas Brueckner), менеджер NEC Display Solutions Europe по развитию бизнеса в отраслях производства и продажи продуктов питания, напитков и розничной торговли. — Платформа NEC Solutions Zone стала результатом данных контактов и 15-летнего опыта нашей работы в области аудио/видеоинсталляций. Она позволит расширить в разных вертикальных сегментах выбор решений, работающих с нашими дисплеями. Это даст заказчикам возможность создавать комплексные решения под свои требования к визуальному отображению информации».

Платформа поможет генерировать потенциальных клиентов для продажи дисплеев NEC, а также формировать предложения участников программы Solutions Zone, отметили в NEC Display Solutions. Среди других ее возможностей: дифференциация среди конкурентов за счет поддержки и упрощения сложных процессов продажи решений; создание платформы для кросс-продвижения, которую можно сделать доступной для большей аудитории; непосредственная поддержка партнеров в освоении ими новых направлений бизнеса. NEC Solutions Zone поможет партнерам устанавливать контакты и общаться с новыми B2B-клиентами.