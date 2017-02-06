ВТБ24: оборот по Samsung и Apple Pay превысил 800 млн рублей

ВТБ24 объявил о том, что за четыре месяца к сервисам оплаты Samsung Pay и Apple Pay подключились 65 тыс. клиентов банка, при этом объем платежей превысил 800 млн рублей. Как рассказали CNews В банке, по прогнозам ВТБ24, в 2017 г. оборот по картам банка в рамках данных сервисов достигнет 10 млрд руб.

На текущий момент около 20 тыс. клиентов ВТБ24 «привязали» свои карты к Samsung Pay. Объем платежей, осуществляемых через данный сервис, превысил 220 млн руб. К сервису Apple Pay подключились 45 тыс. человек, оборот по картам ВТБ24 достиг 600 млн руб.

«В среднем ежемесячно к сервисам подключается порядка 20 тыс. человек. Пиковый спрос мы фиксировали в первые дни запуска проекта, но и сейчас он держится на стабильно высоком уровне, - сказала Мария Саенко, зам. начальника управления финансами клиентов ВТБ24. – По нашим прогнозам, в 2017 г. общий объем операций по Samsung и Apple Pay ВТБ24 достигнет 10 млрд рублей, а количество подключенных клиентов по итогам года достигнет 200 тыс. человек».

На сегодняшний день порядка 50% покупок через Samsung и Apple Pay приходятся на Москву и Санкт-Петербург. В топ5 по количеству операций входят также Казань, Екатеринбург и Новосибирск. Средняя сумма операции составляет 1,3 тыс. руб., по этому показателю выделяется Сургут – здесь средний чек превысил 4 тыс. руб.

Чаще всего с помощью инновационных сервисов клиенты ВТБ24 расплачиваются в продуктовых магазинах, в магазинах одежды и обуви, а также в ресторанах. Самая высокая доля платежей в ресторанах зафиксирована в Москве. В то же самое время жители столицы реже других пользуются Samsung и Apple Pay в продуктовых магазинах.

В магазинах одежды чаще других совершают операции жители Иркутска, Благовещенска и Липецка. Среди зарубежных городов наибольшее количество платежей через Samsung и Apple Pay зафиксировано в Праге. Самая крупная покупка клиента ВТБ24 зафиксирована в автосалоне (1,5 млн рублей).

Samsung Pay был запущен ВТБ24 совместно с компанией «Мультикарта» (входит в Группу ВТБ) 29 сентября 2016 г. Apple Pay для карт ВТБ24 заработал с 1 ноября 2016 г. Сервисы позволяют оплачивать покупки с помощью смартфонов, т.е. без физического присутствия банковской карты. Samsung и Apple Pay предоставляется на бесплатной основе – клиентам нужна только активная карта ВТБ24. При оплате покупок дополнительная комиссия также не взимается. При этом все бонусы (кэшбэк, мили и т.д.) начисляются в полном размере, как при оплате обычной картой.