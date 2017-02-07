Городской агрегатор по ремонту цифровых устройств «Чудо техники» заработал по всей Москве

Департамент информационных технологий города Москвы сообщил о том, что городской онлайн-сервис по ремонту смартфонов, ноутбуков, планшетов и компьютеров «Чудо техники» (http://ct.mos.ru) начал принимать заказы во всех столичных округах (кроме Зеленограда и ТиНАО). Как рассказали CNews в ведомстве, в конце прошлого года платформа заработала в тестовом режиме в Юго-Восточном округе.

Сервис работает по принципу агрегатора. Он обрабатывает заказы на ремонт цифровых устройств от горожан через сайт и единый колл-центр, организует курьерскую доставку техники на диагностику и обратно и контролирует качество работ. Ремонт осуществляют легальные сервисные центры, которые прошли городскую сертификацию. Срок диагностики устройства не превышает одних суток. Средняя длительность ремонта – до трех дней.

Чтобы стать партнером «Чуда техники», необходимо иметь в штате достаточное количество квалифицированных инженеров, выдерживать заявленные сервисом сроки диагностики и ремонта, работать только с оригинальными комплектующими и обеспечивать условия ремонта, близкие к заводским. Статуса партнера можно лишиться в случае, если рейтинг сервисного центра опустится ниже определенного уровня.

Отслеживать текущий статус заказа и местонахождение устройства на всех этапах ремонта можно через личный кабинет. Служба контроля качества «Чуда техники» берет на себя разбирательства с сервисным центром в случае конфликтных ситуаций.

Развитие сервиса курирует ГБУ «Информационный город», которое входит в структуру Департамента информационных технологий города Москвы.

«Основная задача сервиса – загрузить заказами легальных участников рынка постгарантийного ремонта техники, 90% которого сейчас находится в серой и черной зоне, и защитить горожан от мошенничества, завышенных цен и навязанных услуг», - сказал руководитель проекта в ГБУ «Информационный город» Иван Бутурлин. По его словам, к концу года сервис планирует занять до 30% рынка. Сейчас с онлайн-платформой сотрудничают четыре крупных сервисных центра, рассматриваются заявки на присоединение еще 15.