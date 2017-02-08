«Мегафон» удвоил мобильный LTE-трафик в Иркутской области

«Мегафон» объявил о том, что мобильный LTE-трафик в сети оператора в Иркутской области в 2016 г. вырос более чем в два раза. Как рассказали CNews в компании, росту объемов передачи данных способствовало активное развитие собственной инфраструктуры в регионе, а также распространение среди абонентов смартфонов, планшетов и других устройств, ориентированных на мобильный интернет 4G.

Стабильно высокий рост мобильного дата-трафика – тренд, характерный для телеком-индустрии в последние годы. В 2016 г. объемы передачи данных росли в сетях «Мегафон» всех стандартов - 2G, 3G и 4G. В целом мобильный трафик в сети «Мегафон» в Приангарье вырос более чем на треть по сравнению с 2015 г. При этом в сетях четвертого поколения 4G/LTE объемы передачи данных возросли в 2,3 раза.

Сегодня абоненты все чаще выходят в сеть с помощью мобильных устройств, просматривают видео и фотографии, активно используют различные мобильные приложения. Более 50% устройств, зарегистрированных в сети «Мегафон», предназначены для выхода в интернет – в основном, речь идет о смартфонах. В свою очередь, уже более половины смартфонов, продаваемых в России, по данным СМИ, поддерживают технологию LTE.

Ежедневно за час в «пробках» в центре Иркутска в интернет одновременно выходит более 1000 абонентов «Мегафона». Из них 70% - пользователи сети 4G и 30% - пользователи 3G. За этот час абоненты, как правило, загружают более 150 Гб данных на средней скорости 20 Мбит/с, что эквивалентно просмотрам 100 часов видео в формате HD.

«Современный смартфон – это универсальное устройство, которое позволяет своему владельцу не только звонить, но и постоянно находиться в режиме онлайн. Поэтому неудивительно, что трафик мобильного интернета в Иркутской области стремительно растет, - отметила Лариса Бодиева, директор Иркутского регионального отделения компании «Мегафон». - Мы прогнозируем, что тенденция к росту 4G-трафика будет сохраняться, ведь скорости четвертого поколения мобильной связи открывают перед абонентам новые возможности и позволяют эффективно использовать каждую минуту своего времени».

«Мегафон» постоянно работает над увеличением покрытия и емкости сети в Иркутской области, чтобы обеспечить растущие потребности клиентов в беспроводном интернете. Сегодня 90% жителей Приангарья имеют доступ к 3G-интернету «Мегафон». Технология 4G/LTE доступна более 70% населения области.