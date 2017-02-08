Naumen запустила проект для научного сообщества и инновационных предпринимателей

Компания Naumen запустила проект 4science.ru, чтобы развивать кооперацию науки с бизнесом. Главная задача проекта — дать ученым и предпринимателям независимый источник информации о развитии инновационной экосистемы в России и сформировать сообщество агентов влияния, сообщили CNews в Naumen.

За время работы с экосистемными игроками — учеными, инновационным бизнесом, институтами развития и государством — команде проекта удалось достаточно глубоко разобраться процессах и механизмах взаимодействия.

«Мы решили запустить проект 4science, перенеся в него все наши знания экосистемы, накопленные за столь долгий срок. Это не научный проект, это проект для науки — важные информационные потоки, банки данных, возможность работать с институтами развития в качестве независимого игрока и создавать коммерческие сервисы», — Сергей Шашев, руководитель проекта 4science.

На сайте проекта агрегируются все конкурсы в научно-технической сфере — это 160 новых поддержек каждый месяц на сумму более p6 млрд. Чтобы обеспечить полноту картины, сервис по поиску финансирования ежедневно мониторит 750 сайтов фондов и институтов развития. Крупнейшие из них — РНФ, РФФИ, Минобрнауки России, фонд «Сколково», Фонд содействия инновациям.

В планах команды — развивать два основных направления: системы поддержки принятия решений — это анализ тем, отчетов и конкурсных заявок, а также разработка рекомендательного сервиса по институтам развития, потенциальным промышленным партнерам и технологическим брокерам; системы по управлению конкурсами и мероприятиями — простые и удобные инструменты, автоматизирующие все проблемные процессы организаторов (сбор и систематизация данных, обратная связь с участниками, выгрузки и формирование отчетности).

Контентная стратегия проекта заключается в предоставлении независимой аналитики на основе данных и собственной точки зрения на процессы экосистемы инноваций, пояснили в Naumen.