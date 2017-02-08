Новое решение позволит ОТТ-сервисам легально транслировать прямой эфир телеканалов

«Национальный рекламный альянс» (НРА), «Первый канал» и компания SPB TV объявили о разработке и запуске в тестовом режиме универсального технологического решения, позволяющего участникам рынка начать легальное вещание прямого эфира телеканалов на своих платформах в интернете с учетом правовых и коммерческих интересов телеканалов. Планируемый срок запуска в коммерческую эксплуатацию — второй квартал 2017 г., сообщили CNews в SPB TV.

Как известно, одним из препятствий на пути развития легального рынка онлайн-видео в России остаются противоречия между телеканалами-вещателями и независимыми от них ОТТ-сервисами (онлайн-кинотеатрами). Стремясь к увеличению своей аудитории, ОТТ-сервисы приобретали лицензии кабельных операторов связи и на этом основании осуществляли вещание эфирных версий телеканалов Первого и Второго мультиплексов на своих платформах в интернете — на веб-сайтах, в мобильных устройствах, в приложениях для SmartTV, а также посредством set-top-box.

Телеканалы неоднократно указывали на то, что существующее законодательство, по их мнению, не дает онлайн-кинотеатрам права на вещание эфирных версий в интернете. Вещание эфирных версий в ОТТ-среде независимыми операторами давало им конкурентное преимущество по сравнению с телеканалами, которые в соответствии с накладываемыми на них ограничениями со стороны правообладателей не всегда имеют возможность осуществлять вещание эфирного контента на собственных интернет-ресурсах. Кроме того, вещатели не получали доступа к данным о телесмотрении на сторонних ОТТ-платформах и были лишены возможности монетизировать там свою растущую интернет-аудиторию.

Представители целого ряда крупных ОТТ-сервисов согласились с доводами вещателей и выразили готовность перейти на трансляцию легальных интернет-версий, предоставляемых телеканалами, а некоторые из них уже сделали это. Вместе с этим, они указывали на то, что оперативное выполнение всех требований вещателей, включая интеграцию рекламных возможностей, может быть осуществимо только при наличии доступного для них и единого для всех технологического решения.

По рекомендации Министерства связи и массовых коммуникаций, «Национальный рекламный альянс» (НРА), «Первый канал» и SPB TV разработали системное технологическое решение, которое позволяет: обеспечить ОТТ-операторов бесплатными версиями предоставляемых телеканалами сигналов (в том числе в формате Full HD) для трансляции в интернете по принципу «одного окна»; обеспечить телеканалам доступ к данным об их аудитории на независимых ОТТ-платформах; обеспечить телеканалам контроль за распространением контента и снизить уровень его нелегального распространения; обеспечить телеканалам реализацию их рекламных возможностей при вещании в интернете.

«“Первый канал” последовательно отстаивает право телеканалов контролировать вещание своих эфирных потоков в интернете. С нашей точки зрения, никакие кабельные и любые другие виды лицензий не позволяют кому бы то ни было бесконтрольно и по сути нелегально распространять контент “Первого канала” в ОТТ-среде. Исходя, в первую очередь, из интересов телезрителей и пользователей, “Первый канал” не запрещал онлайн-кинотеатрам транслировать свой эфирный поток, но всегда требовал делать это на законных основаниях, в согласованном с нами формате. Вместе с коллегами из НРА и SPB TV мы разработали решение, которое, с нашей точки зрения, поможет снять имеющиеся противоречия и отвечает интересам как вещателей, так и ОТТ-сервисов, — рассказал Илья Булавинов, директор Дирекции интернет-вещания «Первого канала». — Мы считаем, что предлагаемое решение может стать основой для выработки единого индустриального стандарта и даст новый импульс развитию легального рынка онлайн-видео в нашей стране».

«Появление ОТТ-среды благодаря использованию интернет-технологий даёт нам возможность сделать телевизионный рекламный продукт более интересным, показать, что телевизионная реклама меняет облик и следует вслед за прогрессом, а также даёт возможность собрать уникальные знания о телесмотрении и, в конечном итоге, привлечь больше рекламных денег за счёт возможностей ОТТ-среды, — отметил Антон Петухов, технический директор НРА. — Предлагаемое технологическое решение позволяет использовать все эти предоставляемые возможности в полном объёме за счёт двух простых инструментов: централизация и унификация».

«Применение разработанного нами технологического решения позволит участникам индустрии и рекламного рынка работать в рамках понятных, прозрачных и одинаковых для всех правил, — убежден Кирилл Филиппов, генеральный директор компании SPB TV. — Решение запущено в пилотную эксплуатацию на части аудитории SPB TV, и мы наблюдаем последовательный рост просмотров — до 6% в месяц от общей аудитории нашего приложения».