«Воентелеком» готовится передать связь в военных городках традиционным операторам

«Воентелеком» объявил о планах передачи пакета услуг фиксированной телефонии и интернета традиционным операторам связи. Как рассказали CNews в компании, исторически с середины нулевых годов «Воентелеком» обеспечивал фиксированной телефонной связью население бывших военных городков на территории Московской, Челябинской, Свердловской областей и Пермского края. За десять лет здесь были модернизированы практически все автоматизированные телефонные станции (АТС), построено дополнительно около 200 км оптоволоконных линий и обеспечен круглосуточный доступ к сети интернет, в том числе по технологии Wi-Fi. По данным на 1 января 2017 г. 14 АТС обслуживают более 15 тыс. абонентов — физических и юридических лиц.

Согласно стратегии, утверждённой советом директоров Общества на период до 2020 г., «Воентелеком» расширяет свою деятельность в области специализированных услуг связи для Минобороны России, ведомств силового блока, предприятий ОПК и критической инфраструктуры страны, то есть в наиболее чувствительных с точки зрения информационной безопасности сегментах. Обеспечение военных городков фиксированной телефонией и доступом в интернет возьмут на себя провайдеры, специализирующиеся на предоставлении такого рода сервисов. Передача АТС будет осуществляться установленным законом порядком через электронную торговую площадку «Фабрикант».

«Мы тщательно готовимся к передаче оборудования и коммуникаций военных городков традиционным операторам связи, чтобы ни в коем случае не ущемить интересы пользователей, — говорит генеральный директор «Воентелеком» Александр Давыдов. — В обязательном порядке будет обеспечена непрерывность предоставления услуг связи. Кроме того, выдвигаемые нами условия смены собственника АТС предусматривают не только сохранение всех сервисов, но и расширение их ассортимента».