Росреестр начал прием документов на регистрацию прав через интернет по новому законодательству

Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии («Росреестр») объявила о начале приема документов в электронном виде для государственной регистрации прав на недвижимость в соответствии со вступившим в силу с 1 января 2017 г. Федеральным законом № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

Запуск сервиса по подаче документов на регистрацию прав через интернет позволяет гражданам и бизнесу напрямую обратиться в Росреестр за получением одной из наиболее популярных и сложных услуг ведомства. Благодаря современным информационным технологиям заявители могут не терять время на визит в офис и не зависеть от действий чиновника. В 2016 г. с помощью электронного сервиса в Росреестр подано 401 тыс. заявлений о государственной регистрации прав.

С помощью сервиса можно подать заявление и необходимые документы для регистрации перехода или прекращения права на объект недвижимости, ограничения и обременения прав для объектов, сведения о которых содержаться в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН). Сведения из ЕГРН об объекте недвижимости можно получить в электронном виде с помощью специального сервиса на сайте Росреестра.

Подать документы на государственную регистрацию прав на объекты, учтенные в ЕГРН, заявители могут удобным для них способом – в электронном виде и при личном обращении в офисы Федеральной кадастровой палаты или многофункциональные центры «Мои документы». В соответствии с 218-ФЗ государственная регистрация прав проводится в срок не более 7 дней. В случае обращения в многофункциональный центр «Мои документы» срок оказания услуги увеличивается на 2 дня.

В соответствии с 218-ФЗ на сайте Росреестра доработаны и запущены сервисы «Личный кабинет правообладателя» и «Личный кабинет кадастрового инженера», а также сервис «Справочная информация по объектам недвижимости в режиме online», которые предоставляют актуальную информацию из ЕГРН об объекте недвижимости. В личном кабинете правообладателя доступен сервис «Офисы и приемные. Предварительная запись на прием», который предоставляет заявителю возможность заранее спланировать визит в офис Федеральной кадастровой палаты для получения услуг Росреестра.

Также на сайте открыт доступ к сервисам, которые позволяют получать информацию о ходе оказания услуги («Проверка исполнения запроса (заявления)»), проверить корректность электронной подписи и распечатать полученную в электронном виде выписку («Проверка электронного документа»).