Мобильный 4G-интернет МТС «пришел» в Безенчук

Телекоммуникационный оператор МТС продолжает строительство сети LTE в районных центрах Самарской области. Так, в феврале 2017 г. мобильный интернет «четвертого поколения» МТС появился в Безенчуке, сообщили CNews в МТС.

Сеть LTE от МТС, запущенная в Безенчуке, охватывает центральные районы города, где сосредоточена деловая активность — центральную площадь, район железнодорожного вокзала, здания Сбербанка, «Почту России», крупные магазины и др. Сегодня уже более 10 тыс. жителей административного центра могут воспользоваться современными технологичными сервисами благодаря мобильному интернету LTE МТС: от порталов госуслуг, мобильного банкинга и интернет-шоппинга до просмотра онлайн-видео в высоком качестве, скачивания больших объемов информации и онлайн-игр.

Максимальная скорость в сети LTE от МТС может достигать 75 Мбит/с — этих показателей достаточно не только для того, чтобы с комфортом пользоваться мобильным интернетом на своем смартфоне или планшете, но и для организации собственной точки «раздачи» интернета на несколько мобильных устройств, что дает возможность сэкономить на домашнем Wi-Fi, подчеркнули в операторе

«Мобильный интернет давно не имеет границ, и потребность в нем одинаково высока и у горожан, и у жителей сельской местности. И это не прихоть, это реальная необходимость и возможность значительно улучшить качество повседневной жизни, пользуясь удобными сервисами типа банковских приложений, онлайн-телевидения или интернет-магазинов. В прошлом году мы модернизировали нашу 3G-сеть и “разогнали” скорости мобильного интернета на треть, а также значительно расширили сеть LTE за пределы Самары и Тольятти, сделав акцент на небольших районных центрах. В этом году у нас запланировано продолжение большой стройки, так что преимущества нашего мобильного интернета жители даже удаленных уголков губернии смогут оценить не понаслышке», — заявил директор МТС в Самарской области Александр Меламед.

Развитие LTE от МТС в Самарской области

В 2016 г. МТС активно развивала сеть LTE на территории Самарской области. Более 40% новых базовых станций LTE, запущенных в минувшем году, оператор установил в сельской местности. Сети «четвертого поколения» от МТС впервые появились в Суходоле, Смышляевке, Усть-Кинельском, Бобровке, Черноречье, Кинель-Черкассах, Красном Яре, Красноармейском и других населенных пунктах, население которых не превышает 15 тыс. человек.

Помимо развития сети LTE в селах, МТС улучшила покрытие в удаленных районах Самары — поселке Управленческий и новом микрорайоне «Южный город», в пригороде Тольятти — поселке Подстепки и в районе аэропорта «Курумоч».