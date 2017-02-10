«Первый Бит» запустил digital-направление

«Первый Бит» объявил о расширении спектра услуг и выходе на рынок интернет-маркетинга. Как рассказали CNews в компании, веб-студия компании запустила новое направление БИТ.Digital.

«Все больше компаний осознают значимость продвижения в интернете и используют digital-инструменты. По данным АКАР, за три квартала 2016 года сегмент digital-рекламы увеличился на 24 %, составил более 85 млрд руб. и продолжает расти. Компании оптимизируют рекламные бюджеты и перераспределяют их из офлайна в онлайн. По смелым прогнозам на 2017 год, реклама на ТВ и радио по своим объемам уступит место digital», – сказал руководитель БИТ.Digital Антон Андрюшин.

БИТ.Digital будет предоставлять полный спектр услуг в области интернет-маркетинга: комплексный и performance-маркетинг, поисковое продвижение сайтов (SEO), контекстную рекламу, медийную рекламу, таргетированную рекламу, продвижение мобильных версий сайтов и приложений, продвижение в социальных сетях (SMM), нивелирование негатива и управления деловой репутацией в интернете (SERM).

Для работы в БИТ.Digital сформирована команда специалистов: профессиональный опыт каждого в сфере интернет-продвижения составляет около 8 лет. Сотрудники направления имеют успешный опыт продвижения компаний банковской, строительной, фармацевтической, медицинской, автомобильной, туристической сфер, Интернет-торговли и других отраслей. Внутри направления созданы проектные команды, которые будут специализироваться на отдельных отраслях.

Запуск нового направления позволит «Первому Биту» оказывать клиентам ИТ-услуги «под ключ». В портфеле компании уже представлены направления: автоматизация бизнеса на основе решений 1С и собственных отраслевых решений, разработка и внедрение облачных и мобильных решений, сайтостроение.

«С выходом в сегмент digital-маркетинга мы можем предложить клиентам весь спектр информационно-технологических услуг – от создания ИТ-систем, автоматизации бизнес-процессов, создания сайтов, интернет-магазинов, корпоративных порталов до продвижения в Интернете», – сказал руководитель веб-студии «Первый Бит» Дмитрий Прокофьев. Он также уточнил, что БИТ.Digital будет как оказывать услуги клиентам «Первого Бита», так и работать на открытом рынке.

В планах компании вывести БИТ.Digital в топ лидирующих игроков отрасли.