HP выпустила новый пакет веб-приложений для автоматизации производства вывесок

Компания HP Inc. объявила о выходе нового пакета веб-приложений HP Signage Suite, который призван помочь автоматизировать разработку и производство вывесок на принтерах HP Latex и HP DesignJet. В целом HP Signage Suite — это пакет облачных веб-приложений для создания вывесок. Он позволяет поставщикам услуг печати и небольшим полиграфическим центрам, в которых установлены печатные машины HP Latex и HP Designjet, открыть для себя новые источники дохода, такие как роллерные стенды, баннеры и рекламные плакаты, сообщили CNews в HP.

По словам разработчиков, Signage Suite — это бесплатный онлайн-инструмент, который легко интегрируется в веб-сайты поставщиков услуг печати и расширяет возможности электронной коммерции. В частности, он обеспечивает круглосуточный прием заказов. Уровень интеграции варьируется от базовой гиперссылки до индивидуального решения, полностью соответствующего конкретным требованиям.

Программное обеспечение HP Signage Suite, наряду с пакетом HP WallArt Suite, представлено в HP Applications Center, центре облачных решений для создания пользовательских приложений для широкоформатной печати.

Среди возможности, предлагаемых решением HP Signage Suite, в компании назвали: быстрое создание вывесок; 3D-визуализация; настраиваемые шаблоны вывесок, устраняющие необходимость в профессиональных дизайнерских навыках; быстрое и удобное перетаскивание мышью изображений, текста и логотипов; встроенный доступ к библиотекам контента; автоматизированная генерация готовых к печати PDF-файлов для экономии времени и предотвращения ошибок; автоматическая загрузка заданий с поддержкой JDF и управлением версиями PDF-файлов; указание цен при оформлении заказов.

HP Signage Suite поддерживает всю линейку принтеров HP Latex, а также модели HP DesignJet Z2600 и Z5600 PostScript. Список поддерживаемых принтеров будет пополняться.