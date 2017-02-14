«Ростелеком» готов подключить по «оптике» каждого второго жителя Ростовской области

Телекоммуникационная компания «Ростелеком» готова подключить по «оптике» каждого второго жителя Ростовской области. За прошедший год количество домов и квартир, получивших возможность подключения по «оптике» от «Ростелекома», в Ростовской области увеличилось на 28 тыс. и составило более 780 тыс. В результате из 1,54 млн домохозяйств Ростовской области более половины уже сегодня могут подключить широкополосный доступ в интернет на скорости до 100 Мбит/с и цифровое «Интерактивное ТВ» с сотнями каналов, сообщили CNews в «Ростелекоме».

При охвате «оптикой» многоэтажных домов компания сосредоточилась также на районах малоэтажной и частной застройки. Так, в 2016 г. «Ростелеком» построил сети по технологии PON (пассивные оптические сети) в 29 районах. Всего в области сети PON развернуты в 72 районах малоэтажной застройки.

Цифровое «Интерактивное ТВ» подключено уже у 109 тыс. жителей области. Среди преимуществ этой услуги директор Ростовского филиала «Ростелекома» Сергей Алхасов выделил большое разнообразие контента (сотни каналов различной тематики, более 2 тыс. фильмов в видеопрокате и др.), вещание в формате высокой чёткости, широкий набор опций, к примеру, «управление просмотром», «родительский контроль» и др.

«Сегодня мы представляем “Ростелеком” не только как традиционного оператора связи или провайдера широкополосного интернета. Это универсальный оператор, который предоставляет своим клиентам весь набор инфокоммуникационных услуг, включая с 2016 г. и мобильную связь, — отметил Сергей Алхасов. — Новейшие продукты “Ростелекома” строятся по облачному принципу — компания разрабатывает и внедряет облачные решения в сфере здравоохранения, образования, безопасности, медицины, для бизнеса, частных лиц».