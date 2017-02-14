Сбербанк реализовал возможность безналичной оплаты во «ВКонтакте»

Сбербанк в Тюмени впервые реализовал возможность безналичной оплаты в социальной сети «ВКонтакте». Так, например, посетители женского фитнес-центра «Солнце» теперь могут приобрести абонемент для занятий спортом на официальной странице клуба, сообщили CNews в Сбербанке.

«Социальная сеть “ВКонтакте” для многих предпринимателей давно стала не только способом продвижения товаров и услуг, но и площадкой для продаж. Учитывая интересы клиентов, Сбербанк предлагает услугу интернет-эквайринга, которая позволяет принимать оплату по банковским картам прямо на странице в социальной сети», — отметил заместитель управляющего Тюменским отделением Сбербанка Денис Колов.

Как отмечается, интернет-эквайринг от Сбербанка соответствует высокому уровню безопасности и стандартам качества проведения платежей в интернете. Процедура подключения построена таким образом, что любая компания, независимо от оборота, сможет реализовать в интернете прием платежей с помощью банковских карт Visa, Master Card и национальной платежной системы «Мир».