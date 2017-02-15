Auvix внедрила сервис «Артикулы дилеров» для пользователей своего портала для b2b-закупок

Компания Auvix, дистрибьютор и интегратор мультимедийных технологий, обновила функционал портала для b2b-закупок: теперь дилеры могут присваивать собственные артикулы товарным позициям Auvix. Процедура упростит процесс приемки товаров, сделает управление товарными потоками прозрачнее, а также сократит логистические издержки и сэкономит время партнеров, сообщили CNews в Auvix.

По словам представителей компании, для реализации данной возможности был внедрен новый пользовательский сервис «Артикулы дилеров». Операция по присвоению собственных артикулов может быть выполнена как для одного единственного товара, так и для целого списка, загруженного из файлов Excel или CSV.

Пользователю достаточно один раз установить соответствие между артикулами и сохранить их в своем профиле, чтобы избавиться от необходимости повторной идентификации товарных позиций после каждой закупки. Все выставляемые компанией Auvix финансовые документы и результаты поиска в товарном каталоге Auvix будут содержать артикулы, соответствующие товарному классификатору партнера. Благодаря новому интерфейсу удешевляется процесс приемки товара, упрощается учет товарных потоков и складских запасов, а также сокращаются логистические издержки, тудовые и временные затраты, утверждают в компании.