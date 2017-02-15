Com4 с помощью Gemalto предлагает беспрепятственное подключение промышленных устройств к Сети

Компания Gemalto предоставляет компании Com4 — оператору, ориентированному на рынок M2M/IoT — свое решение для управления подписками On-Demand Connectivity solution, которое поддерживает защищенную технологию удаленной инициализации SIM на динамично развивающемся рынке интернета вещей (IoT).

Как рассказали CNews в Gemalto, решение позволит Com4 предложить клиентам инновационное, беспрепятственное подключение к интернету и беспроводное управление подписками для широкого ассортимента IoT-устройств и приложений, начиная с внедрения в Норвегии системы интеллектуального учета.

Решение On-Demand Connectivity компании Gemalto обеспечивает управление подписками с помощью встроенных SIM-идентификаторов (eSIM) в соответствии с требованиями системы гарантии безопасности (SAS), работающей по стандартам GSMA. В сочетании со встроенными SIM-идентификаторами (eSIM) от Gemalto, совместимыми с требованиями GSMA, оно гарантирует непрерывную защиту данных в экосистемах IoT, утверждают в компании.

По словам разработчиков, решение по управлению подписками On-Demand Connectivity облегчает безопасную и операционно-совместимую поддержку практически для любого потребителя или промышленного устройства IoT во всех сетях. Подписки можно удаленно активировать, обновлять или изменять в течение всего срока эксплуатации продукта, не меняя SIM-карту.

Gemalto уже поставляет Com4 SIM-идентификаторы (eSIM), встроенные в устройства IoT на производственном этапе, чтобы обеспечить надежную работу и должный уровень оптимизации, установки и поддержки, отметили в компании.

Com4 является оператором на рынке IoT в Европе, который обеспечивает клиентам соответствие управления подписками с помощью eSIM стандартам безопасности GSMA, — заявил технический директор Com4 Пит Викерс (Pete Vickers). — Решение компании Gemalto имеет все необходимые возможности для масштабируемости, чтобы соответствовать нашим амбициозным планам роста в секторе IoT во всем мире».

«В ближайшие несколько лет ожидается присоединение миллиардов устройств к экосистеме IoT, поэтому Com4 находится в идеальном положении, чтобы монетизировать эту прекрасную возможность — подключение “вещей” — с помощью предложения, которое является настолько же гибким, насколько и безопасным», — считает Фредерик Деман (Frédéric Deman), старший вице-президент подразделения Gemalto по мобильному сервису и интернету вещей в Европе.