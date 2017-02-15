«Ростелеком» обеспечивает услугами связи чемпионат России по настольному теннису в Сочи

«Ростелеком» обеспечивает телеком-поддержку проведения лично-командного чемпионата России по настольному теннису. Соревнования проходят с 12 по 18 февраля в федеральном центре единоборств ФГБУ «Юг-Спорт». Телеком-оператор предоставил организаторам мероприятия доступ в интернет на скорости до 100 Мбит/с для онлайн-трансляции чемпионата, сообщили CNews в «Ростелекоме». Увидеть все игры в режиме реального времени любители настольного тенниса могут на сайте ttfr.ru. Ранее в начале февраля компания предоставляла телекоммуникационные услуги во время первого в истории первенства Европы по настольному теннису среди спортсменов в возрасте до 22 лет.

«Наша компания регулярно выступает в качестве телеком-партнера масштабных спортивных и социально-значимых событий, проходящих в Сочи, таких как Гран При России по гонкам “Формула-1”, Российский инвестиционный форум, музыкальный фестиваль “Новая волна”. Партнерство с “Ростелекомом” вполне закономерно, поскольку нашими специалистами накоплен колоссальный опыт работы за время проведения Олимпийских игр в Сочи, а инфраструктура связи, построенная для Игр, активно используется для мероприятий, где потребность в качественной связи и скоростном доступе в интернет особенно высока», — заявил Сергей Лычак, заместитель директора Краснодарского филиала «Ростелеком» — директор по работе с корпоративным и государственным сегментом.

Сборные из 16 регионов страны разыграют медали командного чемпионата России по настольному теннису. Лучшие теннисисты из 28 регионов России примут участие в личном первенстве. Расписание командных и индивидуальных соревнований лично-командного чемпионата России по настольному теннису представлено на сайте yug-sport.ru.