Сумма минимального платежа в «Яндекс.Директе» увеличится до 1 тыс. руб.

Компания «Яндекс» объявила о планах изменить в марте размер минимального платежа для пополнения баланса в сервисе контекстной рекламы «Яндекс.Директ». Новый минимальный платеж будет составлять p1 000 без учета НДС, сообщили CNews в «Яндексе». Значения для других валют можно посмотреть в таблице ниже.

Как пояснили в компании, запланированные изменения коснутся только платежей для пополнения баланса. Минимальная цена «клика» и недельный бюджет останутся прежними.

Валюта Новая сумма Сейчас Рубли РФ 1 000 без НДС 300 без НДС Гривны 250 без НДС 80 без НДС Белорусские рубли 30 без НДС 9 без НДС Тенге 5000 без НДС 1300 без НДС Турецкие лиры 50 без НДС 17 без НДС Доллары США 15 без НДС 10 без НДС Евро 15 без НДС 10 без НДС Швейцарские франки 15 без НДС 10 без НДС Уе 15 c НДС 10 c НДС

Источник: «Яндекс»

Таким образом, после вступления изменений в силу на счет в «Яндекс.Директе» клиенты смогут зачислить любую сумму начиная с p1 000. Минимальная сумма переноса между кампаниями и минимальный отсроченный платеж также будут составлять p1 000.

Минимальная сумма для автопополнения счета (услуга доступна прямым клиентам, работающим в рублях РФ) тоже составит p1 000.