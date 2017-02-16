Объем LTE-трафика в сети «Мегафона» в Приморском крае утроился

Более чем в три раза вырос объем мобильного LTE-трафика в сети «Мегафона» в Приморском крае в 2016 г. Росту объемов передачи данных способствует активное развитие оператором собственной инфраструктуры в регионе, а также распространение среди абонентов смартфонов, планшетов и других устройств, предоставляющих мобильный 4G-доступ в интернет, сообщили CNews в «Мегафоне».

Стабильный рост мобильного дата-трафика в последние годы — общий тренд для телеком-индустрии. При этом приморские абоненты «Мегафона» — в числе лидеров по использованию мобильного интернета на Дальнем Востоке, и объемы передачи данных в сети оператора постоянно устанавливают новые рекорды. За прошлый год суммарный дата-трафик вырос на 80%, а в сетях четвертого поколения 4G/LTE объемы передачи данных возросли более чем в три раза, отметили в операторе. За 12 месяцев 2016 г. жители Приморского края скачали в сети LTE «Мегафона» более 1,1 петабайта данных. Для сравнения: это более 300 тыс. фильмов в HD-качестве, или 3 млн музыкальных треков, подсчитали в компании.

«В этом году LTE в Приморье отметит свое 5-летие, — рассказал Евгений Ермоленко, директор Приморского регионального отделения компании «Мегафон». — В 2012 году, накануне Саммита АТЭС, мы первыми из операторов запустили сеть 4G/LTE во Владивостоке. Все это время трафик в наших сетях четвертого поколения рос стабильно высокими темпами, а последние месяцы прошлого года продемонстрировал буквально взрывной рост. Но и это далеко не предел. В 2017 году мы планируем продолжить работу по развитию сетей связи, чтобы высокоскоростной мобильный интернет был доступен для самого широкого круга наших абонентов».

Сегодня в зоне покрытия сети 4G/LTE оператора проживает более половины населения Приморского края. Сеть действует во Владивостоке, Артеме, Уссурийске, Большом Камне, Арсеньеве, Лесозаводске, Спасске-Дальнем и ряде других населенных пунктов.