Wrike запускает партнерские программы в России

Wrike объявила о начале работы с партнерами в России. Как рассказали CNews в компании, одновременно в России стали доступными два варианта сотрудничества. Первый рассчитан на консультантов по подбору и внедрению корпоративных сервисов и предполагает разделение дохода от привлеченных клиентов. Второй вариант — для владельцев сайтов с оплатой за факт покупки (CPS).

Партнерские программы Wrike уже несколько лет работают в США. Россия стала первым зарубежным рынком для их локализации. В рамках тестового запуска в России заранее была протестирована работа с несколькими агентствами, интернет-магазинами и медиа. Это позволило оптимизировать рабочие процессы и предлагаемый контент под потребности локальных партнеров.

Партнерская программа Wrike для консультантов рассчитана на маркетинговые и консалтинговые агентства, а также представителей софтверной розницы. В рамках программы партнер должен поддерживать непосредственный контакт с каждым клиентом, оказывая услуги по подбору, развертыванию и адаптации корпоративного ПО. Компания помогает партнерам освоить продукт, предлагает бесплатный аккаунт Wrike для демонстрации сервиса, а также оказывает оперативную поддержку в решении технических вопросов.

Оплата услуг партнера может составлять до 20% платежей клиента, которого он ведет. Для того чтобы обеспечить качество партнерских услуг, заявки на участие в программе проходят предварительную квалификацию. Есть и минимальные требования по числу клиентов, которых партнер должен ознакомить с Wrike каждый месяц.

Программа Wrike для медиапартнеров рассчитана на владельцев тематических сайтов и CPA-программ и предполагает привлечение клиентов по реферальной ссылке. Медиапартнерам предоставляются баннеры, обзоры сервиса, скриншоты и другие маркетинговые материалы, включая возможность создания контента под конкретного медиапартнера. Размер комиссии зависит от того, какую версию Wrike приобретает привлеченный клиент, и составляет $100 - за аккаунт Wrike Professional, $200 - за Business, $300 - за Enterprise. При этом реферальный идентификатор пользователя действует 90 дней. Таким образом медиапартнер получит комиссию, даже если привлеченный им клиент приобрел Wrike не сразу после перехода по ссылкe.