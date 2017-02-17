Городской агрегатор «Чудо техники» начал ремонтировать китайские смартфоны

Городской онлайн-сервис «Чудо техники» (ct.mos.ru) начал принимать на диагностику и ремонт смартфоны китайских производителей, набирающие популярность у москвичей, сообщили CNews в Департаменте информационных технологий города Москвы. В 2016 г. два из трех смартфонов, проданных в Москве, были китайских марок, посчитали аналитики ДИТ Москвы.

Починить с помощью сервиса можно устройства HTC, Xiaomi, Huawei, Digma и Meizu. Совокупная доля «китайцев» в продажах смартфонов за последние три года выросла на 300%.

Одна из причин популярности китайских трубок — хорошее соотношение цены и качества, отмечают аналитики. «При схожих технических характеристиках, мобильные устройства от производителей “второго эшелона” могут стоить в рознице на 30-50% дешевле аналогов от традиционных брендов. Нестабильная макроэкономическая ситуация в 2014-2015 гг. подстегнула продажи смартфонов от китайских производителей и позволила им закрепиться на российском рынке», — пояснил аналитик ДИТ Евгений Альминов.

Потребители за это время стали намного лояльнее к китайским производителями и уже не воспринимают их просто как более дешевый аналог Samsung или Apple. «Китайские и традиционные бренды начинают конкурировать напрямую. Покупатели целенаправленно выбирают конкретную модель смартфона от Xiaomi, Meizu или Huawei. А само понятие “китайский бренд” постепенно исчезает», — добавил Альминов.

Появление китайских марок в числе тех, которые можно ремонтировать с помощью сервиса «Чудо техники», также связано с выходом «китайцев» за пределы категории аппаратов стоимостью до 5-10 тыс. руб., которые зачастую нет смысла отдавать в сервис при поломке, в более дорогой сегмент. В модельных линейках всех крупных китайских производителей появились смартфоны, сопоставимые по техническим характеристикам, функциям и качеству с флагманами от «традиционных» производителей, отметили в ДИТ.

Так, среди 100 самых популярных моделей смартфонов в агрегаторе «Яндекс.Маркет» в феврале было 47 устройств от китайских брендов. Учитывая, что средний срок службы мобильного аппарата составляет 2-2,5 года в ближайшее время аналитики ДИТ предсказывают серьезный рост рынка постгарантийного ремонта «китайцев».

Сервис «Чудо техники» работает по принципу агрегатора. Он обрабатывает заказы на ремонт цифровых устройств от горожан через сайт и единый колл-центр, организует курьерскую доставку техники на диагностику и обратно и контролирует качество работ. Ремонт осуществляют легальные сервисные центры, которые прошли городскую сертификацию. Срок диагностики устройства не превышает одних суток. Средняя длительность ремонта — до трех дней.

Отслеживать статус заказа и местонахождение устройства на всех этапах ремонта можно через личный кабинет. Служба контроля качества «Чуда техники» берет на себя разбирательства с сервисным центром в случае конфликтных ситуаций.

Развитие сервиса курирует ГБУ «Информационный город», которое входит в структуру Департамента информационных технологий города Москвы.