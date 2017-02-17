M83 вместе с Microsoft выпустили интерактивный клип-игру на песню «Go!»

Разработчики Microsoft объявили о создании для французской электро-поп команды M83, авторов хита Midnight City, гоночной ретро-аркады в качестве клипа к песне «Go!». Как рассказали CNews в компании, испытать интерактивный 8-битный музыкальный драйв можно на сайте проекта.

Фронтмен M83 Энтони Гонзалез является фанатом компьютерных игр с 7-летнего возраста, поэтому для него концепция проекта оказалась очень близка. Совместно с командой разработчиков Microsoft был создан проект «Meet me at Go!» – интерактивный клип-игра, вдохновленный киберпанк эстетикой. Был использован специальный 8-битный ремикс композиции «Go!», для которого разработчики Microsoft создали игровое пространство и геймплей.

Эффект погружения достигается благодаря соотнесению видеоряда и игрового процесса частям песни: к примеру, в куплете скорость замедляется, в припеве же динамика увеличивается. Сам геймплей представляет собой гоночную аркаду, где игрок должен избегать препятствия и собирать бонусные очки.

Гоночная ретро-аркада в качестве клипа к песне «Go!»

Игра была создана на платформе для игровой разработки Unity, после чего она была перенесена на Универсальную Платформу Windows (UWP). Разработчики Microsoft специально сделали игру доступной на большинстве ПК непосредственно из браузера, либо для скачивания в Магазине Windows. Управление производится мышкой либо с помочью тач-скрина.