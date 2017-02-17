Пользователи Maps.me внесли на OpenStreetMap более миллиона правок

За девять месяцев с момента запуска встроенного редактора в Maps.me пользователи приложений нанесли на карту OpenStreetMap более миллиона обновлений и дополнений. В среднем пользователи картографического сервиса Maps.me со всего мира вносят около 3,5 тыс. правок в день, сообщили CNews в Mail.Ru Group.

Maps.me созданы на основе краудсорсингового картографического проекта OpenStreetMap (OSM), который развивается силами сообщества — по принципу Википедии. В апреле прошлого года в приложениях Maps.me появилась функция редактирования карт OpenStreetMap. Благодаря этому обновлению значительно увеличилось сообщество редакторов OSM и их активность. Соответственно, выросла точность и актуальность картографической информации, отметили в компании. На сегодняшний день число редакторов в Maps.me, по данным сервиса, превышает 117 тыс. человек.

Чаще всего благодаря пользователям Maps.me на картах появляются адреса жилых зданий, рестораны, остановки, продуктовые магазины и кафе. За девять месяцев было нанесено более 595 тыс. новых объектов и отредактирована информация примерно о 360 тыс. объектов, а также добавлено около 145 тыс. заметок для 231 страны мира. Владельцы Android-устройств редактируют карты несколько активнее, чем пользователи iPhone и iPad: 58% против 42%.

Согласно статистике сервиса, рейтинг стран по количеству редакторов возглавляет Россия. В пятерку также входят Украина, Германия, республика Беларусь и Филиппины. А топ-5 стран по среднему числу правок на одного пользователя выглядит так: Беларусь, Россия, Германия, Украина, Филиппины.

«Возможность редактирования карт оказалась очень востребованной пользователями — ежедневно они делают их более подробными и понятными. Люди используют наши приложения не только для того, чтобы ориентироваться на местности, но и для того, чтобы менять мир к лучшему, делая удобнее и легче жизнь других пользователей. Многие международные гуманитарные организации используют Maps.me для нанесения на карту важных социальных объектов в отдаленных регионах, помогая местным жителям ориентироваться в регионе. Именно на этом строится сообщество OpenStreetMap», — заявил Евгений Лисовский, руководитель проекта Maps.me.