«Яндекс» вновь проведет Всероссийскую контрольную по математике

«Яндекс» открывает регистрацию на Всероссийскую контрольную по математике «Что и требовалось доказать» (ЧТД). В этом году она состоится 11–12 марта. Контрольная состоит из десяти задач, для решения которых не нужно держать в голове множество формул и производить сложные вычисления. С задачами справятся даже те, кто давно закончил школу и «забыл всю математику», сообщили CNews в «Яндексе».

Контрольную можно написать в интернете, на сайте yandex.ru/math, или за партой одного из вузов-партнёров — они есть в 15 городах России. В аудиториях будут присутствовать преподаватели: когда контрольная завершится, они ответят на вопросы и проведут разбор решений. Тем, кто хочет писать контрольную в вузе, лучше зарегистрироваться прямо сейчас: места в аудиториях могут кончиться.

Задачи контрольной появятся на сайте ЧТД 11 марта, в полдень по московскому времени, и будут доступны в течение суток. «Если вы пишете контрольную в интернете, приступить можно в любой момент — но помните, что на решение у вас будет только один час. Оценки выставляются по пятибалльной шкале. Чтобы получить пятёрку, нужно правильно решить девять задач из десяти», — пояснили в «Яндексе».

В этом году компания проводит ЧТД в третий раз. В прошлогодней контрольной приняли участие 24,4 тыс. человек. Удовлетворительную оценку — от тройки до пятёрки — получили 60% участников. Чтобы хорошо написать ЧТД, стоит потренироваться, поэтому мы опубликовали на сайте пробный вариант. В пробной контрольной время на поиск решений не ограничено.