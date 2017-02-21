Бывшие топ-менеджеры Huawei Russia перешли в LeRee

В феврале 2017 г. к команде LeEco Russia and Eastern Europe присоединились три бывших топ-менеджера компании Huawei Russia. Об этом говорится в заявлении компании LeEco в России, поступившем в редакцию CNews.

Так, коммерческим директором LeRee назначен Намир Аль-Машта, ранее занимавший должность директора по продажам в компании Huawei Device Russia, сообщили CNews в LeEco.

В LeRee Намир Аль-Машта будет отвечать за развитие розничных и онлайн-продаж устройств под брендом LeEco. В сферу его компетенций будет также входить развитие сети дистрибуции и построение взаимовыгодных отношений с операторами связи.

Ранее он в течение 8 лет работал в Huawei Device Russia в должности директора по продажам, а до этого был исполнительным директором по Южно-Кавказскому региону в компании «Евросеть», а также коордитатором по развитию продуктов в компании Viva-Cell K-Telecom.

Директором LeRee по развитию бизнеса стал Андрей Белозеров, 14 лет проработавший в компании Huawei Technologies на руководящих должностях. В Huawei он прошел путь от начальника отдела продвижения до директора по развитию бизнеса с федеральными операторами.

На новом месте работы Белозеров будет развивать сотрудничество с телекоммуникационными операторами.

В свою очередь, Аркадий Маркарьян, ранее работавший директором по развитию бизнеса в Huawei Device Russia, пришел в LeRee на должность директора по продукции. В его задачи входит запуск и предоставление широкого ассортимента продуктов компании на рынки России и Восточной Европы.

«Факт перехода ключевых сотрудников одного из лидеров ИТ-рынка в команду LeRee говорит о том, что профессионалы с оптимизмом смотрят на перспективы нашей компании и видят широкие возможности для собственного развития, а также достижения бизнес-результатов как в России, так и в других странах», — заявил президент LeЕсо Russia and Eastern Europe Виктор Сюй.