UMI представила новую версию системы управления сайтами UMI.CMS 15 с поддержкой PHP 7.1. Как рассказали CNews в компании, особое внимание в релизе уделено вопросам безопасности и SEO, встроены ключевые федеральные и локальные службы доставки и добавлено несколько удобных функций для управления контентом.

Разработчики платформы провели совместный аудит со специалистами по безопасности из Сбербанка, по результатам которого применены дополнительные меры системной защиты. Усилена защита паролей пользователей за счёт нового, более защищённого алгоритма хеширования. Улучшена защита и со стороны cookies: при каждой авторизации пользователя будет генерироваться новый идентификатор сессии, который хранится в cookies. Это снижает риск взлома системы даже при краже «кук». При этом получить доступ к авторизационным cookie через JavaSrcipt теперь невозможно, что повышает сохранность данных.

Надёжность паролей тоже повысилась благодаря дополнительным требованиям к составу паролей при регистрации пользователей на сайте. И для максимальной защиты теперь можно включить запрос текущего пароля и CSRF-токена при изменении авторизационных данных пользователя.

Для усиления защиты от спам-ботов добавлено несколько новых функций по управлению CAPTCHA. Наряду с классической буквенно-цифровой CAPTCHA в систему встроена более надёжная Google reCAPTCHA. Добавлена возможность отключать функцию «Запоминать успешно пройденную пользователем CAPTCHA». Для удобства владельцев сайтов все функции по управлению CAPTCHA теперь собраны в отдельной вкладке модуля «Конфигурация».

В UMI.CMS 15 появился ряд новых функций для контент-менеджеров и SEO-специалистов. Система автоматически собирает список всех страниц сайта с незаполненными meta-тегами и страниц с битыми ссылками в соответствующих вкладках модуля «SEO». Мета-теги можно заполнить прямо из списка в режиме быстрого редактирования — это заметно облегчает задачу и экономит время. Ещё одно нововведение для поисковой оптимизации — опция «Title по умолчанию». Если Title какой-либо страницы сайта не заполнен, но задано его значение по умолчанию, то будет выводиться именно это значение. А если и Title по умолчанию не задан, то будет выводиться название страницы. Это позволит владельцам сайтов не терять поисковые позиции даже при незаполненных мета-тегах для всех страниц сайта.

Для любых страниц, в том числе для виртуальных копий, внедрён макрос seo::getRelCanonical(), который позволяет снизить негативное влияние дублирующегося контента на SEO. Напомним, что виртуальная копия — это такая копия страницы, к которой автоматически применяются все изменения, произведённые на оригинальной странице или любой другой виртуальной копии этой же страницы.

В UMI.CMS 15 встроено 11 ключевых федеральных и локальных служб доставки через интегратор ApiShip. Сервис гарантирует автоматизированное подключение к курьерским службам без вмешательства в договорные отношения перевозчика и интернет-магазина. Ускорена работа умных фильтров в модуле «Каталог». Это значит, что подбор товаров в каталоге станет быстрее, удобнее и приятнее для клиентов интернет-магазинов (особенно с большой номенклатурой). Напомним, умные фильтры — это фильтры, последовательно отбирающие товары по нескольким свойствам, причём в зависимости от выбора одного параметра перестраиваются все остальные.

По многочисленным просьбам в новый административный интерфейс системы внедрена возможность в один клик переходить к редактированию страницы/объекта. Наряду с этим, в UMI.CMS продолжает работать быстрое редактирование свойств объектов: чтобы изменить название или свойство новости, объекта каталога, пользователя, заказа и т.п. — не нужно переходить на отдельную страницу, это можно сделать в один клик.

Внедрена удобная функция массового переноса объектов в структуре каталога. Теперь за три клика можно перенести любое количество объектов или подкатегорий из одной категории в другую.