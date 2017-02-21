В Шереметьево начата эксплуатация платформы «Яндекс.Такси» для аэропортов

В Шереметьево заработал первый проект на базе универсальной платформы «Яндекс.Такси» для аэропортов. Как рассказали CNews в компании, теперь из аэропорта можно уехать буквально за минуту и по фиксированной цене. Такси будут ждать пассажиров прямо у выхода из терминала D — можно выйти и сесть в свободную машину.

Платформа универсальна — аналогичный проект можно развернуть в любом аэропорту. Программа «Яндекс.Таксометр» обеспечивает интеграцию с внутренними системами аэропорта: машины попадают на территорию терминала по бесконтактным меткам — это сокращает время въезда-выезда и повышает пропускную способность парковки. Также платформа включает в себя сервисные решения: стойки для заказа и оплаты поездок, стандарты обучения водителей и персонала аэропортов, другие стандарты и регламенты. В будущем, после накопления статистики, технологии «Яндекс.Такси» позволят предсказывать пассажиропоток и оптимизировать число машин, чтобы снизить время ожидания для пассажиров и водителей.

«Мы рады объявить о тестовом запуске проекта с крупнейшим онлайн-сервисом заказа такси в России — в нашей стране это первый случай такого сотрудничества. Вместе мы надеемся обеспечить пассажирам ещё более быстрый и качественный сервис. Этот проект особенно важен для нас в преддверии Кубка конфедераций и Чемпионата мира по футболу», — отметил Михаил Василенко, генеральный директор «Международного аэропорта Шереметьево».

«За несколько лет работы «Яндекс.Такси» поездки по городу преобразились до неузнаваемости: такси приезжает за несколько минут, а наши технологии помогают выбрать оптимальный маршрут. Цены стали прозрачными и доступными. Теперь столь же кардинальные изменения произойдут и в аэропортах. Сегодня в Шереметьево пассажир получает багаж и через минуту уже едет по своим делам — по цене в два–три раза ниже, чем у неофициальных таксистов в зоне прилёта», — сказал генеральный директор «Яндекс.Такси» Тигран Худавердян.

Проект выполнен совместно с интегратором транспортных систем компанией «Вессолинк». Забирать пассажиров у выхода из терминала D Шереметьево могут автомобили всех партнёров «Яндекс.Такси», соответствующие требованиям аэропорта. Ближайшие несколько недель сервис будет работать в тестовом режиме: расплатиться пока можно только наличными, оплата банковской картой заработает позже.