ВТБ24 представил новый мобильный банк для смартфонов и планшетов Android

ВТБ24 объявил о запуске обновленного мобильного приложения для устройств на платформе Android. Пользователям «ВТБ24-Онлайн» стали доступны новый дизайн, улучшенная навигация, а также расширенный функционал.

В новой версии мобильного приложения «ВТБ24-Онлайн» пользователи смогут использовать упрощенный и быстрый вход, для чего достаточно ввести логин и пароль, push-код подставится автоматически. Также реализована возможность входа по отпечатку пальца (для смартфонов с данной опцией и версией платформы Android 6.0+).

На главной странице «ВТБ24-Онлайн» появилась функция настройки отображения продуктов: теперь их можно добавить или скрыть, изменить порядок показа или переименовать. Под изображениями продуктов появились кнопки с «быстрыми действиями»: например, карту или вклад можно оперативно пополнить с главной страницы. Для просмотра более детальной информации по продукту клиенту достаточно просто кликнуть на него.

Как и в версии приложения для устройств Apple, в обновленном мобильном банке для Android появился раздел «Витрина»: в нем пользователям доступны персональные предложения банковских продуктов и услуг, возможность в режиме онлайн открыть вклад или накопительный счет, заполнить заявку на кредитную карту.

Еще одно из нововведений - объединенный раздел «Платежи», где представлены все типы переводов, а также возможность осуществить оплату услуг: выбирайте нужную операцию из списка или воспользуйтесь удобным сквозным поиском. В новом приложении реализована возможность перевода средств между клиентами банка по номеру телефона с его автоматическим выбором из адресной книги.

Стало проще и обменивать валюту: теперь это можно сделать с главной страницы, для чего достаточно кликнуть по блоку с курсами.

Редизайн мобильного приложения на платформе Android - очередной шаг на пути обновления дистанционных каналов банка, которые станут более простыми, понятными и удобными для клиентов. Ранее ВТБ24 уже обновил корпоративный сайт, меню банкоматов и мобильное приложение для платформы iOS.