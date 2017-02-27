«Абсолют Банк» запустил сервис досрочного погашения кредита онлайн

С 27 февраля «Абсолют Банк» расширяет возможности интернет-банка «Абсолют On-Line». Теперь клиент может досрочно погасить свою задолженность по кредиту без посещения отделения финансового учреждения, сообщили CNews в «Абсолют Банке».

Если у заемщика появилась возможность произвести полный или частичный досрочный платеж по кредиту, он также может воспользоваться новой функцией интернет-банка «Абсолют On-Line». При клике «Оформить заявку на полное/частичное досрочное погашение» клиент переходит на страницу создания заявки и выбирает один из двух вариантов «Частично» или «Полностью». При этом на его текущем счете должна быть сумма, которую он планирует направить на погашение кредита. Далее пользователь может отслеживать статус исполнения заявки в личном кабинете интернет-банка.

Произвести частичное досрочное погашение заемщик может в дату очередного ежемесячного платежа, полное досрочное погашение — в любой рабочий день. После исполнения заявления банк сделает перерасчет и сообщит клиенту актуальную сумму обязательного ежемесячного платежа.

«В ближайшее время функция досрочного погашения кредита будет доступна и пользователям мобильного банка “Абсолют Mobile”», — отметил Василий Потемкин, начальник управления развития сервисов ДБО «Абсолют Банка».