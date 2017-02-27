«АК Барс» банк запустил сервис онлайн-покупки авиабилетов и оформления страховки

«АК Барс» банк запустил новую платформу для любителей путешествий по поиску, бронированию и заказу туров в режиме реального времени. Воспользоваться сервисом можно на сайте travel.akbars.ru, сообщили CNews в «АК Барс».

Платформа предоставляет полный комплекс возможностей для организации путешествия — бронирование авиабилетов и туров в любую точку мира с помощью 30 туроператоров, а также оформление страховки. Новые функции стали доступны клиентам банка в рамках реализации сотрудничества «АК Барс» банка с компанией «АК Барс Страхование» и сервисами LevelTravel, Aviakassa.ru.

«“АК Барс” банк предоставляет своим клиентам, ведущим активный образ жизни, простые, удобные и безопасные решения, которые позволяют в том числе выбирать лучшие предложения для комфортного отдыха при оптимальных расходах, не выходя из дома за считанные минуты», — заявил Евгений Иевлев, директор цифровых платформ лаборатории «АК Барс Цифровые Технологии».