Будильник в «Яндекс.Транспорте» не даст пропустить нужную остановку

В приложении «Яндекс.Транспорт» появилась новая функция — будильник. Достаточно построить маршрут и указать пункт назначения, и при подъезде к нужной остановке «Транспорт» предупредит пассажира о том, что пора выходить, push-уведомлением и звуковым сигналом, сообщили CNews в компании «Яндекс».

Будильник поможет сориентироваться тем, кто едет по незнакомому маршруту — особенно если в автобусе или троллейбусе не объявляют названия остановок. Он также пригодится людям, которые предпочитают в дороге читать книгу или слушать музыку, а не считать остановки: уведомления работают и в фоновом режиме, отметили в компании.

Недавно в «Яндекс.Транспорте» появился личный кабинет с коллекцией наград. Их можно получать за разные достижения, например, за использование приложения после полуночи или, наоборот, рано утром. С добавлением будильника наград стало больше. Так, пользователь, проехавший с заведённым будильником шесть километров пути, станет обладателем значка Metropolitan Line, названного в честь первой линии Лондонского метрополитена, длина которой составляла именно шесть километров, рассказали в «Яндексе».

«Яндекс.Транспорт» позволяет следить за движением транспорта в реальном времени в 52 городах России, Беларуси, Украины, Казахстана, Финляндии и Венгрии. Ещё в нескольких десятках городов приложение показывает информацию об остановках и маршрутах следования транспорта.

Будильник уже работает в «Яндекс.Транспорте» для Android. В приложении для iOS он появится в ближайшие дни.