«Ростелеком» подключил к интернету Дагестанское отделение ветеранов войны и труда

«Ростелеком» объявил о заверении накануне Дня Защитника Отечества работ по подключению к высокоскоростному интернету Дагестанского регионального отделения ветеранов войны и труда (ДГОВВТ). Как рассказали CNews в компании, доступ в интернет от «Ростелекома» позволит членам Дагсовета и Фонда ветеранов более эффективно и с большим комфортом вести свою повседневную работу, решать профессиональные задачи.

22 февраля в Совете ДГОВВТ состоялась встреча представителей Дагестанского филиала «Ростелекома» и членов патриотической некоммерческой общественной организации. Связисты вместе с договором о предоставлении услуг вручили ветеранам праздничные наборы продуктов, выращенных и изготовленных в Дагестане, и сувениры от компании.

Магарам Алиджанов, председатель Дагсовета ветеранов: «В настоящее время без технологий современной связи трудно работать. Бумажная переписка с нашими местными отделениями, региональными и федеральными учреждениями и организациями уходит в прошлое. Теперь, с возможностью пользоваться электронной, эти процессы значительно ускорятся. Мы благодарны нашим друзьям из «Ростелекома». Это хороший подарок и к 23 февраля и 14 марта, когда мы будем отмечать 30-летие нашего фонда».

На учете в Дагсовете ветеранов состоит более 160 тысяч ветеранов различных категорий. Региональное отделение объединяет все районные и городские советы ветеранов Республики Дагестан.

Гамзат Гамзатов, директор Дагестанского филиала «Ростелекома», отметил: «С ветеранами мы дружим уже не первый год. Они бессменные участники наших видеоконференций «Мост Победы», которые проходят в канун 9 мая. Помощь ветеранам – это святая обязанность каждого из нас. По их обращению мы организовали им доступ в интернет, наладили электронную почту и пригласили позаниматься на курсах компьютерной грамотности «Азбука Интернета». Этот проект обучения пожилых людей азам обращения с компьютером и интернетом мы реализуем совместно с Пенсионным фондом РФ».

На протяжении нескольких лет Совет ветеранов пользуется телефонией от «Ростелекома». Применение оптоволоконной технологии позволит организовать заказчику подключение широкого спектра телеком-услуг, в том числе облачные сервисы, доступ к которым осуществляется через сеть интернет.