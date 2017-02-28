Ericsson, Telstra и The Fox Innovation Lab представили решение для трансляции фильмов в сотовой сети

Ericsson, Telstra и The Fox Innovation Lab (входит в 21st Century Fox) на Всемирном мобильном конгрессе представили решение для опережающей доставки персонализированного контента на мобильные устройства. Как рассказали CNews в компании, пользователи нового приложения будут получать уведомления о появлении новинок кинопроката, соответствующих их пристрастиям. Фильмы пересылаются на пользовательские устройства и их можно купить немедленно после выхода или взять в прокат и посмотреть в качестве Full HD 1080 со звуком высокого качества. При этом трансляция будет осуществляться без задержек как при наличии подключения к сети, так и в офлайне.

В тестировании нового приложения для мобильных устройств участвует ограниченное число пользователей из Telstra, Fox и Ericsson. Они получат мобильный терминал с предустановленным приложением, открывающим доступ к библиотеке контента Twentieth Century Fox, с качеством HD 1080p. Пилотный проект продлится в течение месяца.

По заявлению компаний, это первое сервисное предложение такого рода в мире. Приложение работает на базе ряда решений Ericsson, в числе которых облачная система хранения и обработки контента MediaFirst, сеть доставки контента Unified Delivery Network и платформа MediaFirst TV Platform.

Решение Ericsson обеспечивает контент-провайдерам из разных стран мира защищенный доступ к контенту в режиме одного окна. Студии сохраняют за собой полный контроль над качеством контента и получают уверенность в защите авторских прав на свои фильмы. Защита обеспечивается за счет применения многослойной технологии watermarking и поддержки мульти-DRM. Все это позволяет владельцам авторских прав не только монетизировать контент, но и получить уникальные знания о потребительских предпочтениях.

С помощью нового приложения сервис-провайдеры получают возможность увеличить ARPU, добиться конкурентных преимуществ и снизить издержки на трансляцию контента. Кроме того, применяемые решения Ericsson не создают дополнительную нагрузку на сеть, не отнимают сетевые ресурсы и работают практически без дополнительных вложений в инфраструктуру.

«Этот пилотный проект – пример сотрудничества Ericsson с операторами и контент-провайдерами в области инновационных решений, меняющих зрительский опыт и создающих новые модели бизнеса, позволяющие монетизировать возможности, обеспечивающие конкурентоспособность наших клиентов и их лидерство в области цифровых услуг. Данный пилот – первое сервисное предложение такого плана и важное достижение для отрасли», - сказал Пер Боргклинт (Per Borgklint), старший вице-президент, директор по инновациям и глава подразделения поддержки медийных решений компании Ericsson.

«Наши абоненты любят развлекательный контент и все больше смотрят фильмы на мобильных устройствах. В решении используется оптимизированная для трансляции медиаконтента сеть (Media Optimized Network) Telstra, в том числе технология LTE-B, применяемая для опережающей доставки контента. Влияние на сетевой трафик минимально, и трансляция осуществляется практически без дополнительных вложений в инфраструктуру», - отметил исполнительный директор Telstra Эндрю Пенн (Andrew Penn).

«Этот пилотный проект – первый шаг к развитию решений будущего, обеспечивающих наиболее быструю и простую доставку нашего контента напрямую к нашим зрителям», - сказал технический директор Twentieth Century Fox и управляющий директор Fox Innovation Lab Ханно Басс (Hanno Basse).