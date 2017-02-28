«Мегафон» расширил покрытие сети 4G на территории Кабардино-Балкарии

Компания «Мегафон» завершила масштабный технический проект по расширению 4G-покрытия на территории Кабардино-Балкарской республики, обеспечив высокоскоростным интернетом на скорости до 100 Мбит/с жителей ещё 3 населённых пунктов. Об этом CNews сообщили в «Мегафоне».

Новые базовые станции 4G заработали в сёлах Урванского и Баксанского районов — Кишпек и Псыгансу. Теперь воспользоваться высокими скоростями мобильного интернета от «Мегафона» смогут около 12 тыс. жителей этих сёл. Также сеть четвертого поколения запущена оператором в городе Нарткала с населением более 30 тыс. человек.

«“Мегафон” третий год активно развивает сети передачи данных 4G в республике, и с каждым месяцем популярность высоких скоростей мобильного интернета растёт. Уже более 50 тысяч наших абонентов в регионе пользуются сетями 4G, — рассказал Азамат Нафадзоков, директор регионального отделения «Мегафона» по Кабардино-Балкарии. — На скорости до 100 Мбит/с можно комфортно смотреть и транслировать видео в HD-качестве без задержки, легко скачивать и отправлять “тяжёлые” файлы, словом — использовать возможности мобильного интернета по максимуму».

Вместе с тем, специалисты «Мегафона» оптимизировали действующее покрытие 4G в центральных районах Нальчика, Баксана, а также сел Нартан, Исламей и Кашхатау.

На сегодняшний день территория 4G-покрытия от «Мегафона» в республике включает Нальчик, Баксан, Прохладный, Нарткалу, а также сёла Урвань, Баксаненок, Нартан, Исламей, Заюково, Яникой, Герменчик, Старый Черек, Кашхатау, Атажукино, Кишпек и Псыгансу.