«Лаборатория Касперского» зафиксировала рост объема спама впервые с 2009 года
Согласно годовому отчету «Лаборатории Касперского», доля спама в мировом почтовом трафике 2016 г. составила 58,3% — это на 3 процентных пункта больше, чем в 2015 г. Последний раз увеличение доли спама в почтовом трафике было зафиксировано восемь лет назад, в 2009 г., после чего она стабильно понижалась, сообщили CNews в «Лаборатории Касперского».
Длительный спад был связан с переходом малого и среднего бизнеса на легальные рекламные платформы, однако теперь, судя по всему, этот процесс приостановился. Увеличение объема спама в 2016 г. эксперты связывают с ростом числа писем с троянами-шифровальщиками: антивирусный компонент срабатывал в почте клиентов «Лаборатории Касперского» почти в четыре раза чаще, чем в 2015 г.
Засилье шифровальщиков эксперты связывают с доступностью этих программ на черном рынке. Сегодня злоумышленник может вообще не уметь писать код: из-за распространения модели «вредоносное ПО как услуга» (Ransomware-as-a-Service) и возможности аренды ботнетов от киберпреступников больше не требуется быть хакерами в традиционном смысле слова, отметили в компании.
«Изменение тренда наводит на мысль, что мы, возможно, наблюдаем новый виток развития спама как инструмента. Массовые рассылки вряд ли достигнут былых масштабов, но по крайней мере в 2017 году мы прогнозируем продолжение тренда и большой объем спама с шифровальщиками. Порог входа в киберпреступность в последнее время снизился из-за Ransomware-as-a-Service, и это тоже скажется на ситуации, — рассказала Дарья Гудкова, руководитель отдела контентных аналитиков «Лаборатории Касперского». — Чтобы уберечь себя от угроз, необходимо быть осторожным с письмами от незнакомых отправителей. Ну и, конечно, хорошим подспорьем тут станет комплексное защитное решение с функцией антиспама, который отфильтрует большинство нежелательных писем еще на входе в почтовый ящик».
Среди других тенденций в спам-рассылках и фишинге эксперты «Лаборатории Касперского» отметили следующие: растущая популярность спама среди малого бизнеса Китая — одним из возможных объяснений этого феномена эксперты считают то, что многие глобальные социальные сети в Китае запрещены, и массовые рассылки стали для местных бизнесменов главным каналом выхода на мировой рынок; использование в качестве поводов для спама громких спортивных событий, а также создание рассылок для разных стран с релевантным только им контентом (например, жители России получали письма, замаскированные под уведомления от Федеральной налоговой службы и Пенсионного фонда РФ); рост фишинговых атак на клиентов финансовых организаций — банков, онлайн-магазинов, платежных систем; активное использование мошенниками всех доступных средств коммуникации, таких как социальные сети, SMS, рекламные баннеры.