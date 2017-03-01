МТС удвоил скорости 4G для половины жителей Мурманской области

Телекоммуникационный оператор МТС объявил о расширении покрытия сети LTE-Advanced в Мурманской области. Теперь 4G-интернет МТС на скорости до 150 Мбит/с доступен также жителям Североморска, Кировска, Гаджиево и Колы. Вместе с Мурманском, где эта технология была запущена ранее, в этих городах проживает более половины населения Кольского полуострова, сообщили CNews в МТС.

Удвоение пиковых скоростей стало возможно благодаря объединению двух частот, на которых работают сети 4G МТС в Мурманской области: LTE-1800 и LTE-2600. Сеть, объединяющую, или агрегирующую, две частоты поддерживают последние модели смартфонов и планшетов ведущих производителей, а также представленные в салонах МТС 4G-роутеры.

Помимо сети LTE-Advanced, оценить скорости которой могут владельцы новых моделей смартфонов, планшетов и модемов, МТС обеспечивает ковровое покрытие сети LTE-1800, которую поддерживает подавляющее большинство 4G-гаджетов, в том числе iPhone 5 и iPad mini. Сигнал LTE-1800 лучше проникает в закрытые помещения, повышая качество покрытия 4G в жилых домах, учебных заведениях, торговых и бизнес-центрах и других городских постройках, отметили в компании.

«Мы стремимся не только предоставить доступ каждому жителю Кольского полуострова к новым технологиям и высоким скоростям мобильного интернета, развивая наиболее популярной сети LTE-1800, но и помочь владельцам новейших смартфонов и планшетов, которых в нашем регионе достаточно много, раскрыть скоростной потенциал своих устройств. Объединив частоты двух уже работающих сетей LTE, мы ускорили мобильный интернет до 150 Мбит/с и обеспечили для таких абонентов удвоенные скорости передачи данных по сравнению с обычной сетью LTE. Полгода назад мы запустили первые базовые станции с LTE-Advanced в Мурманске, а сегодня уже более половины жителей области могут воспользоваться удвоенными скоростями 4G», — заявил технический директор филиала МТС в Мурманской области Сергей Евдокимов.

Развитие сетей LTE МТС в Мурманской области

В середине 2014 г. высокоскоростной мобильный интернет от МТС стал доступен жителям Североморска. В сентябре того же года сеть 4G МТС «охватила» все районы столицы Заполярья — Мурманска, а в декабре 2014 г. — город Апатиты. В октябре 2015 г. сеть «четвертого поколения» появилась также в Мончегорске, в ноябре того же года в Кировске и Кандалакше, а в 2016 г. сеть «четвертого поколения» впервые появилась в Оленегорске, Гаджиево, Снежногорске, Полярном, Заозерске, Умбе, Полярных Зорях, Ковдоре, Алакуртти, ЗАТО Видяево, Мурмашах, Печенге, охватила Колу и поселки Росляково, Минькино, Североморск-2, Оленегорск-2. Благодаря внедрению LTE-1800 существенно расширено покрытие в тех городах, где сеть 4G была запущена ранее: в Мурманске, Североморске, Мончегорске, Кировске и Кандалакше. В целом, за 2016 г. МТС увеличила площадь покрытия сети «четвертого поколения» в 2,5 раза. Теперь пользоваться 4G-интернетом МТС на скорости до 75 Мбит/с могут свыше 600 тыс. жителей региона.

Сети LTE-Advanced

В июне 2016 г. МТС объявила о внедрении в Мурманске технологии LTE-Advanced, которая позволила вдвое повысить пиковые скорости в сети «четвертого поколения», доведя это значение до 150 Мбит/с. Запуск агрегированных частот в рамках LTE-Advanced позволяет МТС гибко заниматься рефармингом, постепенно перераспределяя частотный ресурс в зависимости от соотношения спроса на голосовой трафик и на услуги передачи данных.