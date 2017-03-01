ВТБ24 представил свой новый интернет-банк

Пользователям «ВТБ24-Онлайн» стал доступен новый интернет-банк в режиме бета-версии. Оценить возможности обновленной версии клиенты могут, перейдя по ссылке на главной странице «ВТБ24-Онлайн», сообщили CNews в ВТБ24.

Редизайн интернет-банка является завершающим этапом обновления всех каналов дистанционного банковского обслуживания для физических лиц. Ранее ВТБ24 модернизировал корпоративный сайт, меню банкоматов, мобильный банк для устройств на платформе iOS и Android.

Запуск интернет-банка осуществляется в два этапа: с февраля по апрель оценить преимущества обновленного «ВТБ24-Онлайн» можно будет по желанию; в конце апреля обновленный интернет-банк станет основным, при этом клиентам будет предоставлена возможность продолжить пользоваться старой версией. В общей сложности параллельная работа двух версий продолжится до июня.

В новом «ВТБ24-Онлайн» представлена оптимизированная навигация и современный дизайн, а также расширенный функционал, рассказали в ВТБ24.

Основные нововведения интернет-банка включают: упрощенный вход — отправка SMS/push-кода осуществляется автоматически после ввода логина и пароля; все продукты клиента представлены на главной странице с разным уровнем детализации; переводы между своими счетами и картами в два клика в разделе «Переводы»; модернизированный раздел «Оплата услуг» с топ-4 категорий операций для быстрого доступа; быстрый доступ к персональным шаблонам — как с главной страницы, так и в разделах «Переводы» и «Оплата услуг»; история операций в «ВТБ24-Онлайн» за любой период, а также выписка по продуктам доступны на главной странице; быстрый доступ к курсам валют и конверсионным операциям из любого раздела.

Так, добавлен новый раздел «Витрина», в котором пользователю доступны персональные предложения, онлайн-открытие сберегательных продуктов (вклады, накопительные счета), онлайн-оформление страховых продуктов и заказ кредитных продуктов (оформление заявки на кредитные карты и кредиты наличными).

«Наша команда трудилась над проектом весь прошлый год, и мы рады представить нашим клиентам новый интернет-банк. Уже сейчас можно протестировать основной функционал, к апрелю будет представлена полная версия со всеми нововведениями, — рассказала Елена Дегтева, начальник управления дистанционного банковского обслуживания ВТБ24. — Мы постоянно оптимизируем наши дистанционные каналы, создавая для клиентов комфортное виртуальное пространство взаимодействия с банком. Работая над новым интернет-банком, мы уделили большое внимание удобству навигации и дизайну».