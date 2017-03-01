«Яндекс.Недвижимость» защитит пользователей от ненужных звонков и мошенников

«Яндекс.Недвижимость» начала защищать телефонные номера пользователей. Теперь вместо настоящего номера в объявлении отображается подменный. Это позволяет оградить продавцов и арендодателей от ненужных звонков и SMS-рассылок с рекламой, сообщили CNews в компании «Яндекс».

Сейчас сервис заменяет номера в объявлениях о продаже или аренде недвижимости в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Краснодаре и Ростове-на-Дону. Вместо настоящего он показывает другой номер с тем же кодом города. Даже если этот телефон попадёт в руки спамеров, они не смогут прислать на него SMS. Звонки по временному номеру автоматически переадресуются на обычный номер пользователя, пока он не удалит своё объявление. При желании человек может отказаться от замены номера.

«Яндекс.Недвижимость» не только выдаёт другой номер, но и позволяет заблокировать звонки на него от нежелательных абонентов — например, колл-центров или назойливых агентов, которые обзванивают всех подряд. В чёрный список попадают и контакты мошенников, на которых жалуются пользователи сервиса.

В сентябре прошлого года аналогичная возможность появилась на «Авто.ру», команда которого и разработала систему защиты номера. Сейчас её используют около 80% пользователей, размещающих объявления на «Авто.ру».

«Яндекс.Недвижимость» — сервис для поиска объявлений о продаже и аренде квартир, участков и загородных домов — был запущен в 2010 г. Ежедневно пользователи добавляют примерно 40 тыс. новых объявлений, а контактные телефоны их авторов просматривают 27 тыс. раз. Предложения доступны на сайте realty.yandex.ru, а также в мобильных приложениях для iOS и Android.