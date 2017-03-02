«Ростелеком» делает домашний интернет мобильным

Компания «Ростелеком» проводит федеральную акцию «Два интернета», которая делает домашний интернет мобильным. При одновременном подключении и использовании услуг безлимитного интернета дома и мобильной связи «Ростелекома» будет доступна скидка до 50% на «Домашний интернет». В акции могут принять участие все члены семьи, что позволит получить максимальную выгоду, сообщили CNews в «Ростелекоме».

Первые два месяца новые абоненты в рамках акции «Два интернета» получают скидку на оплату услуги «Домашний интернет» в размере 50%. В дальнейшем размер скидки на «Домашний интернет» будет зависеть от суммы ежемесячной оплаты услуг мобильной связи. Максимальная скидка в размере 50% предоставляется, если оплата мобильных услуг составит более 500 рублей в месяц (при меньших суммах скидка будет 10% либо 25%). То есть чем активнее пользуешься услугами мобильной связи, тем дешевле услуги связи дома, пояснили в компании.

Важно отметить, что при расчете скидки за «Домашний интернет» суммируются платежи за мобильную связь всех членов семьи. Для этого необходимо предварительно привязать SIM-карты к лицевому счету услуги «Домашний интернет». Это условие распространяется и на действующих абонентов, если они подключены или перейдут на тарифные планы «Домашнего интернета», участвующие в акции.

Дополнительные возможности доступны абонентам, которые, помимо перечисленных услуг, пользуются также «Интерактивным ТВ» и домашним телефоном от «Ростелекома». Абонент также имеет возможность получать скидки на предоставление в пользование абонентской линии в зависимости от суммы оплаты мобильных услуг. Кроме того, звонки с домашних телефонов на мобильные номера «Ростелекома» стоят 0 рублей.

Заявки на участие в акции «Два интернета» принимаются по 31 мая 2017 г. Чтобы стать участником акции просто, нужно оставить заявку на сайте www.rt.ru, позвонить на бесплатный круглосуточный номер 8-800-100-0-800 или зайти в ближайший центр продаж и обслуживания «Ростелекома».