При оплате PayPal билеты на «Аэроэкспресс» будут стоить на 50% дешевле

«Аэроэкспресс» и PayPal объявили о запуске акции «Туда – Обратно c PayPal». Как рассказали CNews в компании, для участников акции билет по тарифу «Туда – Обратно» (одна поездка в аэропорт, одна поездка на вокзал) обойдется всего в 420 рублей. Чтобы получить 50% скидку на билет, пассажирам необходимо оформить проездной документ ТУДА-ОБРАТНО с PAYPAL на сайте www.aeroexpress.ru и оплатить его при помощи PayPal.

«Каждый год мы отмечаем растущую популярность электронных каналов продаж, поэтому стараемся предлагать нашим smart-пассажирам самые выгодные условия», — отметил исполнительный директор «Аэроэкспресс» Валерий Федоров. — «Фактически наша совместная акция с PayPal предлагает пассажирам, привыкшим заранее планировать свое путешествие, купить сразу два билета по цене одного и не беспокоиться о безопасности онлайн-платежа».

Цена билета по тарифу «Туда — Обратно» составляет 1000 рублей при покупке в кассах, билетопечатающих автоматах, у мобильных кассиров или при оплате на турникетах с помощью технологии Pay@Gate. На 16% дешевле (840 рублей) билет можно приобрести на сайте www.aeroexpress.ru или через мобильное приложение. Билеты по тарифу «Туда – Обратно» действительны в течение 30 дней с даты, указанной на билете.

«Аэроэкспресс» (www.aeroexpress.ru) — компания-оператор, осуществляющая интермодальные пассажирские перевозки в соответствии с лицензией Министерства транспорта Российской Федерации. «Аэроэкспресс» обеспечивает железнодорожное сообщение между столицей и аэропортами Московского авиационного узла (Внуково, Домодедово и Шереметьево).

В 2015 году «Аэроэкспресс» отпраздновал десятилетний юбилей. За это время услугами компании воспользовалось более 100 млн человек. В 2016 году услугами «Аэроэкспресса» воспользовалось 11,6 млн человек. Доля компании на рынке интермодальных перевозок по итогам года составила 15,18 %. Точность следования поездов «Аэроэкспресс» достигла 99,8 %.