Новая функция Wrike упростит работу с видеоконтентом

Сервис Wrike for Marketers для совместной работы пополнился новой возможностью — согласование видео. Как сообщили CNews представители Wrike, нововведение призвано упростить жизнь специалистам, которые занимаются производством видеоконтента.

Как известно, производство видео требует слаженной работы многих людей и включает согласование требований заказчика, подбор оборудования, актеров, мест съемки, создания графических эффектов и постпродакшн. Неудивительно, что в ходе многочисленных итераций важные комментарии, такие как, например, просьба изменить цветовую схему, могут затеряться, а утвержденные сроки выхода окажутся под угрозой.

Функция согласования Wrike теперь позволяет собирать и применять обратную связь не только по графическим макетам и документам, но и видеоконтенту. Wrike предоставляет командам единое место для хранения всех роликов, инструмент для запроса комментариев у клиента или руководителя и быстрый доступ к полученным рекомендациям. Пользователи могут оставлять примечания к видео с временными метками, использовать инструменты для выделения текста и изображения и моментально вносить необходимые изменения в ролик, благодаря интеграции с Adobe Premiere.

Кроме того, функция согласования позволяет назначать задачу на проверку конкретному пользователю и своевременно отслеживать ее статус. Это позволит избежать ситуации, когда изменения вносятся в видео в последний момент, считают в компании.

По словам разработчиков, согласование видео от Wrike позволяет лучше синхронизировать работу команды и гарантировать, что задача будет выполнена в срок и полностью соответствовать пожеланиям заказчика.

Попробовать новую функцию, как и любое решение Wrike, можно бесплатно в течение двух недель. Для этого достаточно зарегистрироваться на сайте сервиса — wrike.com/ru.