Promt представила плагин-переводчик для iMessage

Promt объявила о выпуске плагина для перевода сообщений в iMessage в мобильных устройствах на платформе iOS.

Плагин Promt для iMessage позволяет переводить в онлайн-режиме исходящие и входящие сообщения без переключения между приложениями. В случае уже установленных мобильных приложений Promt Translate.Ru или Promt Offline требуется только подключить плагин непосредственно в iMessage, выбрав его в дополнительных расширениях.

Пользователям доступен перевод с 15 языков и 15 тематик для более точного конечного результата. Перевод входящих сообщений с помощью Promt для iMessage осуществляется автоматически после копирования текста в буфер обмена и отображается во всплывающем окне прямо в приложении. Также полученный результат можно прослушать. Для перевода исходящих сообщений можно воспользоваться микрофоном в компактном режиме либо клавиатурой в расширенном режиме.

Плагин позволяет работать в двух интерфейсах в зависимости от потребностей пользователя. Компактный интерфейс расположен в нижней части iMessage и включает в себя иконки быстрого перевода входящих сообщений, скопированных в буфер обмена, выбора языковой пары, голосового ввода, вызова окна справки и вызова клавиатуры для перехода в расширенный интерфейс и набора исходящего сообщения.

Расширенный интерфейс раскрывается на весь экран мобильного устройства и имеет двухоконный режим с возможностью настройки не только языковой пары, но и тематики перевода, а также клавиатуру для ввода исходящего сообщения. После ввода сообщения окно плагина снова переключается в компактный режим.

В случае возникновения трудностей пользователь может получить подсказку о работе приложения, нажав кнопку вызова справки.

Для корректной работы приложения требуется iOS 8.0 и выше.