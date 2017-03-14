Cargor перешла на электронный документооборот через «Контур.Диадок»

Онлайн-платформа заказа грузовых перевозок и бронирования вагонов Cargor внедрила систему электронного документооборота (ЭДО) «Контур.Диадок». Об этом CNews сообщили в компании-разработчике системы ЭДО — «СКБ Контур».

Cargor объединяет грузовладельцев, экспедиторов, операторов подвижного состава, железнодорожную компанию. Чтобы упростить и ускорить решение задач для каждого участника логистической цепочки, компания стремится использовать современные решения. Одним из них стал электронный документооборот через «Контур.Диадок».

С февраля 2017 г. контрагенты могут в режиме онлайн составлять, согласовывать, отправлять и получать основные документы по сделкам между грузоотправителями и грузоперевозчиками: договоры об оказании услуг, счета на оплату, накладные, заявки по форме ГУ-12 и др. Документы подписываются квалифицированной электронной подписью (КЭП), поэтому являются оригиналами, которые принимают налоговые органы. Подписать документы можно и с мобильных устройств: смартфонов и планшетов.

«Внедрение электронного документооборота — важный этап развития нашей системы, — отметил Руслан Горб, генеральный директор Cargor. — Многие пользователи тратят много времени на работу с бумажными документами, снижая эффективность своих бизнес-процессов. Мы помогаем устранить эти потери, ведь в логистике скорость — одна из главных ценностей».

«Досадно, когда хорошо организованное и ориентированное на скорость дело пробуксовывает и замедляется из-за медленного документооборота. А бумажный — всегда медленный, так как зависит от расстояний между контрагентами. В логистике они часто значительные. В итоге документальное оформление сделки становится трудозатратным и дорогостоящим. Мы уже реализовали несколько проектов в этой сфере, поэтому с уверенностью можем сказать: ЭДО способен до 70% сократить затраты логистических компаний, в разы ускорить циклы документооборота и повысить лояльность клиентов», — заявил Константин Козлов, руководитель проекта «Контур.Диадок» компании «СКБ Контур».