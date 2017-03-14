ID Finance привлекла 10 млн евро через платформу Blackmoon

Международная компания финансовых технологий ID Finance реализовала интеграцию и начала осуществление инвестиционных сделок через платформу потоковой секьюритизации кредитных портфелей Blackmoon. Планируемый объем инвестиций через платформу составляет €10 млн. На сегодняшний день реализована треть от объема финансирования. Оставшаяся сумма будет получена компанией в течение ближайших месяцев, сообщили CNews в ID Finance.

Благодаря онлайн-интеграции и собственным алгоритмам машинного обучения Blackmoon обрабатывает информацию о выданных компаниями ID Finance кредитах и предоставляет профессиональным инвесторам возможность приобретать права на портфели займов в потоковом режиме.

В случае если выданные кредиты удовлетворяют стратегиям инвесторов, работающих с Blackmoon, система фиксирует факт продажи, средства инвестора перечисляются кредитору, а сделка считается оформленной. Таким образом ID Finance фиксирует прибыль по секьюритизированному портфелю, но продолжает обсуживать заемщиков, осуществляющих погашение по займам уже в пользу инвесторов, купивших портфель. Blackmoon при этом обеспечивает осуществление сделок, анализ, учет и управление инвестиционным процессом для инвестора и кредитора, пояснили в компании.

ID Finance получила новый стабильный масштабируемый источник фондирования со стороны профессиональных институциональных инвесторов со всего мира. В настоящее время в проекте секьюритизации принимают участие кредитные портфели компаний ID Finance сразу нескольких стран операционной деятельности — Польши, Грузии и Испании.

По словам представителей ID Finance, сделка позволяет задействовать новые источники финансирования, так как секьюритизации является стратегическим направлением для компании в области привлечения капитала.

«Мы позитивно оцениваем сотрудничество с компанией Blackmoon, поскольку оно в полной мере находится в векторе стратегии ID Finance, направленной на диверсификацию источников капитала, снижение стоимости привлекаемого финансирования и на поиск поставщиков “постоянного капитала”. Сделка является важным шагом на пути создания экосистемы секьюритизации в целом и онлайн-кредитования на развивающихся рынках в частности», — подчеркнул Александр Дунаев, сооснователь ID Finance.

«Сотрудничество с ID Finance позволит нам расширить линейку инвестиционных продуктов для инвесторов. Blackmoon исключительно тщательно относится к подбору партнеров на стороне кредитных организаций, и мы особо довольны результатами проведенного due diligence ID Finance, которые позволяют нам рассчитывать на высокое качество продаваемых портфелей, — отметил Олег Сейдак, сооснователь Blackmoon FG. — Мы уверены, что партнерство станет успешным для всех сторон и установит новые ориентиры качества для всех участников рынка альтернативного кредитования».