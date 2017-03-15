 

Группа компаний «Эталон» запустила мобильное приложение для iOS

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, Текст: Владимир Бахур

Группа компаний «Эталон», работающая в Москве и Московской области под брендом «Эталон-Инвест», объявила о запуске мобильного приложения для iOS. Ранее компания представила мобильное приложение для Android. Приложение с понятным интерфейсом позволяет выбрать желаемую квартиру в любом объекте компании.

Пользователям приложения доступны описания жилых комплексов, параметрический выборщик квартир, информация о спецпредложениях и необходимая контактная информация – адреса и телефоны офисов продаж и региональных представительств Компании. Также в приложении предусмотрена возможность делиться выбранными планировками с родными и друзьями или сохранять в «избранное». 

Через приложение можно сразу же забронировать понравившуюся квартиру, связавшись напрямую с менеджером по продажам, - звонок по России бесплатный. При этом вся информация, необходимая для идентификации квартиры менеджером, будет выведена на экран мобильного устройства клиента прямо перед звонком.

Приложение уже доступно для скачивания

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