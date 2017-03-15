Microsoft Teams стал доступен пользователям Office 365 на 19 языках

Корпорация Microsoft объявила о доступности Microsoft Teams — нового пространства для коммуникаций, организованного по принципу чата. Новый инструмент для совместной работы с сегодняшнего дня доступен бизнес-пользователям Office 365 на 19 языках в 181 стране, включая Россию, сообщили CNews в Microsoft.

С момента выхода предварительной версии в ноябре 2016 г., более 50 тыс. организаций уже начали использовать Microsoft Teams в своей работе. Среди пионеров Microsoft Teams: Alaska Airlines, ConocoPhillips, Deloitte, Expedia, Hendrick Motorsports, Sage, Trek Bicycle и др.

«В мире, где информации становится все больше, а времени на ее обработку все меньше, мы стараемся предоставить каждому пользователю и каждой организации технологии, которые помогут добиваться большего, — заявил Сатья Наделла, глава корпорации Microsoft. — Office 365 — это широкий набор инструментов и платформа для творчества, коммуникации и совместной работы. Сегодня возможности офисных приложений расширяются с Microsoft Teams».

Вместе с Microsoft Teams пакет Office становится полным корпоративным набором инструментов, предоставляющим широкие возможности привычных приложений: Outlook для работы с электронной почтой; SharePoint для управления контентом; Yammer для внутренних коммуникаций внутри всей организации; «Skype для Бизнеса» для корпоративной аудио- и видеосвязи.

С момента анонса в ноябре прошлого года, Microsoft добавила более 100 новых функций Теams: новые возможности для планирования встреч и аудиоконференций (включая возможности видеовызовов на мобильных устройствах с системой Android, системы под управлением iOS и Windows Phone будут добавлены позже), интеграция с потоком сообщений из почтового клиента, а также ряд новых функций безопасности. Компания также оптимизировала функции управления приложением: сегодня пользователям доступны дополнительные средства чтения с экрана, управление с помощью горячих клавиш и др. Запуск новых инструментов для разработчиков, расширенных возможностей для гостевого доступа и более глубокой интеграции с Microsoft Outlook запланированы на июнь 2017 г.

По словам разработчиков, в основе Microsoft Teams в целом лежат четыре идеи: чат для работы над проектами; хаб для командной работы; настройка под каждую команду; безопасность.

Чат для работы над проектами

Microsoft Teams предусматривает организацию чата по беседам, благодаря чему все члены команды вовлечены в общение и остаются в курсе всех новостей. Групповая переписка по умолчанию видна всем, но также есть вариант отправки личных сообщений. Библиотека эмодзи, GIF-файлов, пользовательских наклеек и мемов дает возможность внести что-то забавное и личное в цифровое рабочее пространство.

Хаб для командной работы

В Microsoft Teams доступны как привычные, так и специализированные приложения Office 365. Сотрудники могут созваниваться и проводить видеоконференции, а также работать с документами прямо в Microsoft Teams. Microsoft Graph анализирует информацию, предоставляет необходимые данные об активности внутри группы и позволяет ими делиться. В основе Microsoft Teams также заложен сервис Office 365 Groups, который помогает командам переключаться между задачами, не выпадать из контекста и обмениваться информацией.

Настройка под каждую команду

Каждая команда уникальна, поэтому в Microsoft Teams предлагается возможность индивидуальной настройки функций, которые отвечают конкретным запросам и потребностям. Члены команды могут создавать отдельные темы, чтобы организовать общение. Каждая тема может быть настроена индивидуально с помощью функции Tabs, которая предоставляет быстрый доступ к часто используемым документам и приложениям. Tabs могут быть созданы для таких сервисов Office 365, как Planner и командные сервисы Visual Studio, или сторонних решений. Сегодня к интеграции на новой платформе готовы более 150 решений от таких компаний, как SAP, Trello, Hipmunk, Growbot и ModuleQ.

Безопасность

Microsoft Teams является частью Office 365 и обеспечивает следование заданным политикам, реализованным на базе Microsoft Cloud. Teams поддерживает такие мировые стандарты, как SOC 1, SOC 2, EU Model Clauses, ISO27001 и HIPAA.