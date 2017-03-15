«Ростелеком» подключил по оптике «Ростовский колледж искусств»

Компания «Ростелеком» подключила по оптике «Ростовский колледж искусств». Преподаватели и студенты получили доступ к высокоскоростному интернету и возможность пользоваться всем спектром услуг оператора, сообщили CNews в «Ростелекоме».

«“Ростелеком” многие годы предоставляет этому учебному заведению Ростова услуги телефонной связи. Сегодня, после завершения работ по строительству оптической линии, колледж получил доступ к высокоскоростному интернету, — рассказал Виталий Соловьев, директор по работе с государственным и корпоративным сегментами Ростовского филиала «Ростелекома». — Сейчас мы уже ведем переговоры о подключении дополнительных сервисов, таких как Wi-Fi с авторизацией, что особенно важно в случае открытия публичных зон доступа к интернету, а также видеонаблюдение, которое позволит обеспечить дополнительную безопасность».

Как отмечается, «Ростелеком», подключая своих клиентов по оптоволокну, повышает качество связи, увеличивает пропускную способность канала и дает возможность наиболее полно использовать современные сервисы. Оптические линии расширяют возможности пользователей для дистанционного образования, развития бизнеса, досуга и общения.