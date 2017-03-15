«Вымпелком» создал коммуникационную экосистему для предприятий «Центра импортозамещения» Союза машиностроителей России

Компания «Вымпелком» (бренд «Билайн Бизнес») объявила о совместном запуске с «Центром импортозамещения» (ЦИЗ) Союза машиностроителей России интегрированного решения «Коммуникационная экосистема промышленных предприятий России». Экосистема представляет собой профессиональную коммуникационную площадку на основе конвергентной телефонии и проектного мессенджера для экспертов, промышленных предприятий центра, в который входит несколько сотен крупных предприятий РФ, рассказали CNews в «Вымпелкоме».

В рамках данного решения «Билайн Бизнес» создал единую технологическую телефонную сеть FMTN (Единая сеть офисных и мобильных), к которой могут подключиться как промышленные предприятия, так и частные пользователи. «Коммуникационная экосистема» позволяет предоставить каждому участнику уникальный четырехзначный номер для прямой связи с экспертами и другими промышленными предприятиями, а также создавать командные и экспертные чат-каналы в специальном проектном мессенджере «Билайн Бизнес». Данная коммуникационная площадка позволяет участникам ЦИЗ общаться между собой по выделенной номерной емкости без ограничений в рамках единого пространства по России.

Как отметил Евгений Коробов, директор по крупным клиентам «Вымпелкома»: «внедрение технологии FMTN и мессенджера в “Коммуникационную экосистему промышленных предприятий России” позволит членам-партнерам ЦИЗ сэкономить на корпоративных звонках и повысит скорость обмена информацией без дополнительного развертывания дорогостоящей инфраструктуры, тем самым устранит коммуникационные барьеры между специалистами промышленного сектора, а также поможет оперативно наладить новые контакты».

«Сегодня мы запускаем на базе технологической сети нашего партнера “Билайн” справочник для промышленных предприятий онлайн. Предоставляемая услуга “Центра импорторзамещения” позволяет объединить имеющуюся на промышленных предприятиях корпоративную связь (стационарные, мобильные телефоны и любые конфигурации АТС) в единую телекоммуникационную инфраструктуру с современным функционалом и сервисами, — пояснил Станислав Невзоров, директор «Центра импортозамещения» Союза машиностроителей России. — В рамках программ импортозамещения проект позволит произвести замену устаревшего оборудования на отечественные аппаратно-программные комплексы, разработанные нашими предприятиями».