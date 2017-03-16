РЭУ им. Г.В. Плеханова разместил свой корпоративный портал и официальный сайт в облаке OnCloud.ru

Компания «Онланта» (входит в группу «Ланит») предоставляет Российскому экономическому университету имени Г.В. Плеханова вычислительные мощности по модели IaaS в облаке OnCloud.ru для размещения корпоративного портала и официального веб-сайта университета. Об этом CNews сообщили в «Ланите».

Официальный сайт РЭУ имени Г.В. Плеханова предлагает пользователям полную информацию об университете, а также позволяет взаимодействовать абитуриентам, студентам с приемной комиссией, учебной частью, руководством факультетов и другими подразделениями РЭУ. Корпоративный портал университета обеспечивает единую точку входа в информационные системы поддержки основных рабочих процессов РЭУ имени Г.В. Плеханова, в том числе бухгалтерии, Ученого совета, деканатов факультетов, приемной комиссии. Таким образом, сайт и портал формируют единое информационное пространство для разных групп пользователей, разделенное в соответствии с правами доступа.

«В соответствии с требованиями бизнеса ИТ-инфраструктура для размещения портала РЭУ и официального сайта должна обеспечивать высокий уровень доступности и защищенности, в том числе и от внешних DDoS-атак. Это особенно актуально в период работы приёмной комиссии, во время вступительных экзаменов и экзаменационных сессий, — подчеркнула Инга Юдина, начальник управления по информатизации «РЭУ имени Г.В. Плеханова». — После анализа возможных вариантов мы пришли к выводу, что облачный сервис OnCloud.ru обеспечит решение наших задач, приемлемое по техническим, а также по экономическим параметрам».

Генеральный директор компании «Онланта» Сергей Таран со своей стороны добавил: «Размещение в облаках критичных для бизнеса информационных систем становится все более частой практикой. Это свидетельствует о том, что облачные решения, архитектура которых, как OnCloud.ru, построена с учетом корпоративных требований к ИТ-ресурсам, являются экономически оправданной альтернативой созданию собственной ИТ-инфраструктуры. Специалисты “Онланты” готовы к решению такого рода задач, и мы признательны руководству РЭУ имени Г.В. Плеханова за доверие».

Услуга «Инфраструктурный сервис (IaaS)» даёт заказчику возможность использовать облачную ИТ-инфраструктуру OnCloud.ru и включает в себя предоставление и обеспечение доступности виртуальной серверной среды высокой производительности. В рамках услуги заказчикам доступны три типа хранения данных разной производительности, канал с защитой от DDoS-атак, защищенный контур для хранения персональных данных, аттестованный по требованиям 152 ФЗ, резервное копирование данных и многое другое. Количество и объем услуг можно изменять в любой момент без каких-либо ограничений, оплата происходит по факту использования ресурсов за определенный период времени, пояснили в «Ланите».