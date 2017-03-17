«Национальный кредит» совместно с резидентом «Сколково» запустил сервис онлайн-кредитования

МФО «Нацкредит» запустила сервис онлайн-кредитования «Рассрочка.24», разработанный компанией Brainysoft, резидентом ИТ-кластера фонда «Сколково». Сервис предназначен для оформления рассрочки на покупки и реализован в двух вариантах: для интернет-магазинов и для предприятий розничной торговли. С интернет-магазинами интеграция осуществляется через API, а в розничных — размещены POS-терминалы, сообщили CNews в фонде «Сколково».

Оба варианта позволяют клиенту быстро совершить покупку без предоплаты. Так, при оформлении в розничном магазине через POS-терминал клиент заполняет заявку, получает одобрение, распечатывает договор и забирает свою покупку. POS-терминал используется и для погашения кредита и проведения других платежей. По словам разработчиков, кредитный лимит рассчитывается индивидуально для каждого покупателя по принципу увеличения периода и максимальной суммы рассрочки за каждое погашение. Таким образом, сервис удобен как представителям торгового сектора, так и их клиентам.

«Мы любим работать с молодыми, амбициозными и креативными директорами компаний, как Григорий Казанцев, глава “Национального кредита”. Он настоящий генератор идей, и нам пришлось попотеть, чтобы реализовать его планы, — заявила Галина Бахметьева, генеральный директор Brainysoft. — Болеем за успех его пилотного проекта. Внимательно следим и помогаем и опытом, и технологиями».

Сервис онлайн-кредитования «Рассрочка 24» в МФО «Нацкредит» был запущен в рамках партнерской программы Brainysoft. До этого было осуществлено несколько других подобных запусков, в частности, совместно с компанией eFinance.

«Мы приветствуем развитие партнерских программ наших резидентов. Это ускоряет встраивания в рынок и рост выручки, — считает Павел Новиков, директор центра развития технологий EdTech ИТ-кластера фонда «Сколково». — Запуск новых сервисов — это отличный индикатор эффективности партнерских отношений, и Brainysoft активно работает в данном направлении».