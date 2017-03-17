«Тинькофф Банк» запустил мобильное приложение «Инвестиции»

«Тинькофф Банк» запустил мобильное приложение «Тинькофф Инвестиции». Мобильное приложение доступно на платформах iOS и Android, сообщили CNews в «Тинькофф Банке».

«Мы запустили инвестиционную платформу в октябре 2016 г. С первых дней пользователи активно регистрировались и тестировали сервис. За последние несколько месяцев каждый четвертый счет для торговли на российском рынке ценных бумаг был открыт через “Тинькофф Инвестиции”, — прокомментировал запуск платформы Александр Емешев, вице-президент «Тинькофф Банка» по разработке новых сервисов. — Следующим шагом в развитии сервиса стал запуск мобильного приложения “Тинькофф Инвестиции”. Теперь “Тинькофф Инвестиции” всегда под рукой у наших клиентов — они могут выбирать и покупать ценные бумаги, а также отслеживать движение котировок на инвестиционном рынке в любой момент со своего смартфона».

По функционалу мобильная инвестиционная платформа «Тинькофф» совпадает с веб-версией сервиса. Клиенты могут выбирать ценные бумаги и оплачивать их банковской картой. Это так же просто, как совершать покупки в интернет-магазинах, утверждают в банке.

Воспользоваться мобильным приложением могут все пользователи, независимо от того, являются они клиентами «Тинькофф Банка» или нет. Для всех пользователей доступен каталог компаний, ценные бумаги которых можно купить через «Тинькофф Инвестиции». Также в мобильном приложении всем пользователям доступны инвестиционные новости и идеи.

Чтобы совершить покупку, пополнить счет или вывести деньги со счета, нужно авторизоваться в мобильном приложении. Оставить заявку на открытие счета можно на сайте или в мобильном приложении «Тинькофф Инвестиции».

Клиентам «Тинькофф Инвестиций» доступны ценные бумаги на бирже NASDAQ, на Московской и Нью-Йоркской фондовых биржах, а также GDR материнской компании «Тинькофф Банка» на Лондонской бирже. Можно вложить деньги в акции российских и зарубежных компаний, облигации, номинированные в рублях и долларах, а также в валюту по биржевым ценам. Причем клиентам инвестиционной платформы доступны для покупки еврооблигации стоимостью от $1 тыс., тогда как на внешних рынках минимальный порог входа в бумаги обычно составляет $100 тыс., указали в банке.

Сервис «Тинькофф Инвестиции» фиксирует цены на момент покупки, таким образом, клиенты могут быть уверены, что купят ценные бумаги по определенной цене. Инвестиционная платформа «Тинькофф Банка» сотрудничает с «БКС Брокер», и запись о том, что клиенты сервиса владеют ценными бумагами, хранится в российском депозитарии. Соответственно, их права защищены законами Российской Федерации.